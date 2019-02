PROGRAMMA GARE, IV GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Tutto è pronto per la IV giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista Bf Sport, vogliosa di mantenere il primato in classifica, affronterà in casa, al “Gudini” di Rieti, l’Atletico Canneto di mister Tocci, mentre la sua principale antagonista, la romana Futbol Montesacro, sfiderà in casa nel derby capitolino contro il Fidene. Ostica trasferta per Capradosso, ospitata sul campo del Castrum Monterotondo, mentre le altre due tiberine Mideporte Colle Salario e Castel Giubileo saranno impegnate entrambe al di fuori delle mura amiche rispettivamente contro Ginestra e Poggio Mirteto. Infine, Poggio Nativo, orfana in panchina dell’oramai ex mister Domenici, se la vedrà contro il fanalino di coda Grotti.Per questo turno, avrebbero dovuto riposare Amatrice ed Alba Sant’Elia me le due formazioni scenderanno comunque in campo per recuperare la sfida, che le vedeva avversarie, relativa alla XII giornata del girone d’andata, che era stata rinviata a causa dell’impraticabilità del “Tilesi” dovuta alla neve che scese copiosa su Amatrice nel weekend del 23 dicembre 2018.Bf Sport-Atletico Canneto (a Rieti, “Gudini”, arbitro Bocci di Roma 2)Castrum Monterotondo-Capradosso (arbitro Testa di Roma 2)Futbol Montesacro-Fidene (arbitro Mocanu di Roma 1)Ginestra-Mideporte Colle Salario (arbitro Tomolillo di Viterbo)Grotti-Poggio Nativo (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Poggio Mirteto-Castel Giubileo (arbitro Burattini di Roma 1)Amatrice-Alba Sant’Elia (arbitro Santilli di Rieti)Bf Sport 39Futbol Montesacro 36Amatrice* 31Atletico Canneto, Fidene 24Alba Sant’Elia* 22Castrum Monterotondo, Ginestra 21Poggio Nativo 20Capradosso 18Mideporte Colle Salario 17Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 7Grotti 2* gara in meno