RIETI - Nella terza giornata del girone d’andata del campionato di Prima categoria, nuovo sorpasso per il primo posto: grazie al riposo forzato per Futbol Montesacro, il Bf Sport di mister Colantoni diventa la nuova capolista, grazie alla vittoria odierna di misura ottenuta dalla formazione reatina ai danni del Fidene. Vince anche Amatrice, anch’essa di misura sul campo della capitolina Mideporte Colle Salario, mentre si fermano Atletico Canneto Poggio Nativo, battute rispettivamente da Ginestra ed Alba Sant’Elia. Termina 1-1 il derby romano tra Castel Giubileo e Castrum Monterotondo, mentre arriva la prima vittoria per mister Tulli sulla panchina del Capradosso: la formazione granata ha battuto, in casa, il fanalino di coda Grotti. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Futbol Montesacro e Poggio Mirteto.RISULTATI E MARCATORI, III GIORNATA DI RITORNO, GIRONE CAtletico Canneto-Ginestra 0-2: Falchetti, FiordipontiCapradosso-Grotti 3-0: 2 Tosoni, OrtenziCastel Giubileo-Castrum Monterotondo 1-1: Bongi (CG), Santarelli (CM)Fidene-Bf Sport 0-1: TolomeiMideporte Colle Salario-Amatrice 1-2: Piani (MCS), Ciogli, Ciccalotti (A)Poggio Nativo-Alba Sant’Elia 1-2: D’Angeli (PN), Cantonetti, Di Casimirro (A)Riposo: Futbol Montesacro e Poggio MirtetoCLASSIFICABf Sport* 38Futbol Montesacro 36Amatrice** 30Atletico Canneto, Fidene 24Alba Sant’Elia* 22Castrum Monterotondo, Ginestra 21Poggio Nativo 20Capradosso 18Mideporte Colle Salario 17Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 7Grotti 2* gare in meno