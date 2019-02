PROGRAMMA GARE, III DI RITORNO, GIRONE C

Domenica ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la III giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria. Molte le sfide interessanti in programma per questo turno: il big match di giornata é la sfida tra Fidene e BF Sport, mentre l’Alba Sant’Elia affronterà in trasferta il Poggio Nativo. A Roma, si giocherà il derby tra Castel Giubileo e Castrum Monterotondo, mentre match aperto ad ogni risultato è l’incontro tra Atletico Canneto e Ginestra, gara che si giocherà, come da Ordinanza del Comune di Fara in Sabina, a porte chiuse. Infine, il fanalino di coda Grotti sarà ospitato sul campo del Capradosso, mentre Amatrice sarà impegnata a Roma contro il Mideporte Colle Salario. Per questa giornata riposeranno le formazioni di Futbol Montesacro e Poggio Mirteto.Castel Giubileo-Castrum Monterotondo (arbitro Stotani di Viterbo)Atletico Canneto-Ginestra (arbitro Mattioni di Viterbo)Capradosso-Grotti (arbitro Fiore di Roma 1)Fidene-Bf Sport (arbitro Bellucci di Roma 1)Mideporte Colle Salario-Amatrice (arbitro Mammucari di Albano Laziale)Poggio Nativo-Alba Sant’Elia (arbitro Valzano di Roma 1)Riposo: Futbol Montesacro e Poggio MirtetoFutbol Montesacro 36Bf Sport* 35Amatrice** 27Atletico Canneto, Fidene 24Castrum Monterotondo, Poggio Nativo 20Alba Sant’Elia* 19Ginestra 18Mideporte Colle Salario 17Capradosso 15Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 6Grotti 2* gare in meno