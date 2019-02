COMMENTI, II DI RITORNO, GIRONE C

Amatrice-Atletico Canneto 3-2

Colangeli, Pica, Ciccalotti (A), Passarani e Croce (AC)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Capradosso-Poggio Nativo 1-1

Tosoni (C), Mirt (PN)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Futbol Montesacro-Alba Sant’Elia 1-1

Soldano (FM), Cantonetti (A)

La società Futbol Montesacro non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Ginestra-Fidene 0-0

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Grotti-Castel Giubileo 2-6

2 Formichetti (Gro.), 2 Cappa, 2 Bongi, Martinelli, Pielmus (CG)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Poggio Mirteto- Mideporte Colle Salario 3-1

3 Marcelli (PM), A. Palladino (MCS)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nella seconda giornata del girone di ritorno, pareggia la capolista Futbol Montesacro, fermata da una coraggiosa Alba Sant’Elia. Vittoria importante di misura per Amatrice, che ha battuto in casa l’Atletico Canneto, quest’ultimo raggiunto in classifica dal Fidene, che ha pareggiato in trasferta sul campo del Ginestra. Vittorie importanti per Poggio Mirteto e Castel Giubileo, rispettivamente contro Mideporte Colle Salario e Grotti, mentre è terminata in pareggio la sfida tra Capradosso e Poggio Nativo. Per questa giornata, hanno riposato Bf Sport e Castrum Monterotondo.: «Abbiamo incontrato un avversario forte ma abbiamo saputo soffrire e portare a casa una partita molto importante. E’ stato importante in queste settimane mantenere una preparazione atletica che ci ha consentito di essere pronti all’appuntamento».: «Il pari sarebbe stato forse un risultato più giusto. Avevamo preparato bene questa sfida e si è visto anche in campo. Certamente abbiamo dovuto fare i conti con l’Amatrice che abbiamo trovato molto preparata atleticamente».: «Buona gara, ottimo risultato su un campo al limite sia per noi che per loro, contro una ottima squadra composta da ottimi giocatori, ben messa in campo e bene allenata. Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per una prestazione vera! La mia vera soddisfazione è che anche oggi abbiamo finito la gara con 5 under (molto giovani), 22 convocati e che ci siamo allenati in 20. Avanti così!».: «Partita giocata su un campo impossibile, che ha limitato veramente la voglia e la possibilità di giocare a calcio. Nonostante ciò, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, meritando il vantaggio ed almeno un altro gol non arrivato per centimetri. Nel secondo tempo, loro sono rientrati in campo con ardore ammirevole e, anche se ho mille dubbi sull'episodio, hanno pareggiato su calcio di rigore. Noi ci abbiamo provato in ogni modo a raddoppiare ma non ci siamo riusciti per centimetri e perché, obiettivamente, su quel campo era diventato impossibile giocare per entrambe le squadre. Voglio ringraziare il presidente Micaloni ed i suoi ragazzi per l'accoglienza veramente amichevole e fare i miei complimenti a mister Tulli per il lavoro che sta facendo: si vede già la sua mano, ed era inevitabile. Il mister è davvero un esempio per tutti noi allenatori a livello di serietà, spirito e capacità. Chiudo con il Ds, Franco Tempesta: non siamo riusciti a vederci, mi dispiace, ma lui sa che gli sono molto riconoscente e spero un giorno di poter lavorare di nuovo con lui».: «Partita difficile, anche perché la formazione non era al completo, a causa di infortuni, indisponibili e squalifiche. Siamo perciò scesi in campo con 6 under, tra i quali il nostro estremo difensore, Valentino Santucci, che si è dimostrato capace ed abile tra i pali. Scendendo in campo con molti giovani e portando a casa questo tipo di risultato contro la capolista, ci riempie d’orgoglio e di soddisfazione. Inoltre, da lodare anche la prestazione del nostro bomber Cantonetti: per lui, fino ad ora, 5 gol in 6 partite. Sapevamo che ci attendeva un calendario difficile all’inizio del girone di ritorno e lo stiamo affrontando con la massima concentrazione e serietà. Infatti, ora siamo già con la testa al prossimo match...avanti così!».: «Pareggio giusto per quello visto, su un campo molto pesante anzi direi al limite della praticabilità; nonostante questo, partita combattuta ma corretta. Abbiamo fatto il massimo e ne sono molto contento perché qui si lavora seriamente: martedì e venerdì eravamo, difatti, 22 al campo e ogni ragazzo ha dato il 100 % tutta la settimana; abbiamo acquisito consapevolezza della nostra forza e ora cerchiamo di migliorare i nostri errori nella gestione della partita, cercando di curare le piccole disattenzioni che fanno la differenza, soprattutto tenendo alta la tensione nei minuti finali della gara. C’è competizione, molto alta...chi gioca lo merita e chi resta fuori lo fa con professionismo: questo per me significa fare calcio e fare gruppo. Complimenti al Fidene: ottima squadra, ma i complimenti vanno soprattutto al nostro portiere Ifilti, autore di due parate veramente importanti su due punizioni dal limite...ora, testa al Canneto dell’ottimo mister Tocci e del mio amico Caprioli, ottima squadra in cui giocano molti miei ex compagni che stimo tantissimo...».: «Partita difficile, in un campo molto piccolo e al limite della praticabilità, che ha limitato il nostro gioco e i nostri ragazzi più tecnici che fisici. Siamo, comunque, riusciti a creare qualcosa, sicuramente più del Ginestra, ma era veramente difficile oggi fare calcio. Recriminiamo sulle troppe ammonizioni gratuite date dall’arbitro e su due rigori, a mio avviso netti, non concessi dallo stesso. Partita maschia ma corretta, risultato alla fine giusto per quel che si è visto sul terreno di gioco. Usciamo abbasta soddisfatti e ci alleniamo per le prossime partite di alta classifica».: «Partita giocata su un campo pesantissimo. Vincevamo 2-1 poi, però, abbiamo perso la testa ed abbiamo subíto i 5 gol degli avversari. Peccato...è ingiustificabile perdere la testa e la partita in questo modo».: «Vittoria che serve per riprendere autostima. Partita giocata su un campo pesante...nel primo tempo siamo stati un po' tesi ed abbiamo dato troppo spazio agli avversari. Nella ripresa, siamo entrati più tranquilli, più convinti, aggredendo gli spazi e fatto le ripartenze, riuscendo ad andare in gol per 5 volte. Questa vittoria ci serve per il morale e mirare il nostro obbiettivo. Dobbiamo continuare con questa mentalità per ottenere quello che vogliamo. Complimenti a tutti i miei ragazzi per l’impegno che stanno mettendo in questo periodo: 4 punti in 2 gare è un bel cammino».: «Nonostante il maltempo, il campo ha tenuto bene, non era neanche pesante. Abbiamo siglato il primo gol, salvo poi schiacciandoci un po’. Fortunatamente, però, abbiamo siglato il 2-0 prima della fine del tempo. Nella ripresa, la gara si è messa sui binari dell’equilibrio, infatti i nostri avversari sono riusciti ad accorciare le distanze. Inoltre, ci sono state prestigiose parate del nostro amico e portiere Gentili che ci hanno permesso di rimanere il vantaggio e, sul finale, abbiamo siglato anche il terzo gol, chiudendo la partita. Siamo felici per la tripletta di Marcelli: se la merita. È stata una grande prova da squadra di tutti i ragazzi: il lavoro che svolgiamo durante la settimana è utile per avere questi risultati. Ora, la prossima domenica riposiamo e pensiamo al prossimo match contro il Castel Giubileo. Ci tengo a fare anche i complimenti ai nostri avversari, squadra molto corretta sia in campo che fuori. Si è stretto un buon rapporto di stima reciproca. Continuiamo così !».: «Siamo andati a giocare la partita con 6 assenze pesanti e improvvise. Siamo stati, infatti, costretti a chiamare subito alcuni ragazzi della juniores, facendo giocare una squadra che non aveva mai giocato insieme. Inoltre, alcuni ragazzi hanno giocato anche fuori ruolo...dopo pochi minuti, abbiamo subìto il gol avversario a causa di una disattenzione difensiva. Da quel momento, il 5’ del primo tempo, si è giocato ad una porta sola per 60’. I nostri avversari, però, hanno poi trovato 2 gol in fuorigioco. Abbiamo provato a riaprire la gara ma è stato inutile. L’arbitro, purtroppo, si è reso protagonista. Un po’ la sfortuna e un po’ la poca brillantezza sottoporta ci hanno penalizzato».Futbol Montesacro 36Bf Sport* 35Amatrice** 27Atletico Canneto, Fidene 24Castrum Monterotondo, Poggio Nativo 20Ginestra 18Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 16Capradosso 15Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 6Grotti* 2* una gara in menoAtletico Canneto-GinestraCapradosso-GrottiCastel Giubileo-Castrum MonterotondoFidene-Bf SportMideporte Colle Salario-AmatricePoggio Nativo-Alba Sant’EliaRiposo: Futbol Montesacro e Poggio Mirteto