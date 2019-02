RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella seconda giornata del girone di ritorno, grande prestazione dell’Alba Sant’Elia che, dopo aver fermato sul pari Bf Sport lo scorso turno, oggi blocca l’altra capolista, la romana Futbol Montesacro: il match termina 1-1. Stesso risultato anche per il big match tra Capradosso e Poggio Nativo, mentre Amatrice trova un buon successo in casa contro l’Atletico Canneto: ora, la squadra di mister Bucci è lontana solo 8 punti dal Bf Sport. Pareggio a reti bianche nel match tra Ginestra e Fidene, mentre vincono Poggio Mirteto e Castel Giubileo ai danni rispettivamente del Mideporte Colle Salario e di Grotti. Per questa giornata hanno riposato le formazioni di Bf Sport e Castrum Monterotondo.Amatrice-Atletico Canneto 3-2: Colangeli, Pica, Ciccalotti (A), Passarani e Croce (AC)Capradosso-Poggio Nativo 1-1: Tosoni (C), Mirt (PN)Futbol Montesacro-Alba Sant’Elia 1-1: Soldano (FM), Cantonetti (A)Ginestra-Fidene 0-0Grotti-Castel Giubileo 2-6: 2 Formichetti (Gro.), 2 Cappa, 2 Bongi, Martinelli, Pielmus (CG)Poggio Mirteto- Mideporte Colle Salario 3-1: 3 Marcelli (PM), A. Palladino (MCS)Riposo: Bf Sport e Castrum MonterotondoFutbol Montesacro 36Bf Sport* 35Amatrice** 27Atletico Canneto, Fidene 24Castrum Monterotondo, Poggio Nativo 20Ginestra 18Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 16Capradosso 15Poggio Mirteto 13Castel Giubileo 6Grotti* 2* una gara in meno