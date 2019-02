PROGRAMMA GARE, II DI RITORNO, GIRONE C

Domenica 3, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la II giornata del girone di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista romana Futbol Montesacro affronterà in casa l’Alba Sant’Elia, mentre quella reatina, Bf Sport, osserverà il turno di riposo. Amatrice, dopo la sconfitta nello scorso turno, cercherà di ritrovare i 3 punti nel match contro l’Atletico Canneto di mister Tocci, mentre Ginestra e Capradosso ospiteranno tra le loro mura amiche rispettivamente le formazioni di Fidene e Poggio Nativo: questi saranno match interessanti in ottica classifica. Infine, i biancorossi del Poggio Mirteto se la vedranno in casa contro la capitolina Mideporte Colle Salario, mentre si giocherà anche la sfida di bassa-classifica tra l’ultima e la penultima della classe, ovvero Grotti e Castel Giubileo. Per questa giornata, riposeranno le formazioni di Bf Sport e del Castrum Monterotondo.Capradosso-Poggio Nativo (arbitro Mocanu di Roma 1)Ginestra-Fidene (arbitro Agostino di Roma 1)Grotti-Castel Giubileo (arbitro Ceccarelli di Ciampino)Poggio Mirteto- Mideporte Colle Salario (arbitro Rosati di Roma 2)Amatrice-Atletico Canneto (arbitro Burattini di Roma 1)Futbol Montesacro-Alba Sant’Elia (arbitro De Cesare di Ciampino)Riposo: Bf Sport e Castrum MonterotondoBf Sport*, Futbol Montesacro 35Amatrice**, Atletico Canneto 24Fidene 23Castrum Monterotondo 20Poggio Nativo 19Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 15Capradosso 14Poggio Mirteto 10Castel Giubileo 3Grotti* 2* una gara in meno