RIETI - Nel primo turno del girone di ritorno, per la 16esima giornata, l’Alba Sant’Elia blocca in casa la capolista Bf Sport, consentendo perciò al Futbol Montesacro, vittorioso sul campo del Poggio nativo, di accasarsi in prima posizione proprio a parti punti con la formazione di mister Colantoni. Secondo pareggio consecutivo per Poggio Mirteto, che esce dalla sfida contro l’Atletico Canneto con un punto utile in chiave classifica. Pareggio anche per il Capradosso del nuovo mister Peppino Tulli: la formazione granata, in trasferta a Castel Giubileo, torna a racimolare punti dopo ben sei sconfitte consecutive. Termina con la vittoria per il Castrum Monterotondo il derby romano contro il Mideporte Colle Salario, mentre Fidene ha battuto, di misura, l’Amatrice di mister Bucci. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni reatine di Ginestra e Grotti.Alba Sant’Elia-Bf Sport 1-1: Di Casimirro (A), Antonacci (BF)Atletico Canneto-Poggio Mirteto 1-1: Ceccarelli (AC), Marcelli (PM)Castel Giubileo-Capradosso 2-2: Glincher, Amato (CG), Recchia, M. Tomassetti (Capr.)Fidene-Amatrice 3-2: Moccero, Pampaloni, Paccetti (F), 2 Ciogli (A)Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo 1-2: Misino (MCS), Scarafile, Magurno (CM)Poggio Nativo-Futbol Montesacro 0-2: Carota, RegnoliRiposo: Ginestra e GrottiBf Sport*, Futbol Montesacro 35Amatrice**, Atletico Canneto 24Fidene 23Castrum Monterotondo 20Poggio Nativo 19Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 15Capradosso 14Poggio Mirteto 10Castel Giubileo 3Grotti* 2* una gara in meno