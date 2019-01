PROGRAMMA GARE, I DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Tornano in campo le formazioni che militano nel campionato di Prima categoria, per giocare la 16esima giornata, nonché 1a del girone di ritorno. La capolista e campione d’inverno Bf Sport sfiderà, in trasferta, l’Alba Sant’Elia mentre le altre due contendenti per il titolo, la romana Futbol Montesacro e la reatina Amatrice, sfideranno rispettivamente Poggio Nativo e Fidene. Prima partita ufficiale per il mister Peppino Tulli sulla panchina del Capradosso: la squadra granata sarà ospitata sul campo del fanalino di coda Castel Giubileo. A Roma, intanto, andrà in scena il derby tra Mideporte Colle Salario e Castrum Monterotondo, mentre l’Atletico Canneto di mister Tocci giocherà tra le mura amiche contro i biancorossi del Poggio Mirteto. Quest’ultimo match, come da Ordinanza emessa dal Comune di Fara in Sabina, verrà giocato a porte chiuse. Per questa giornata, riposeranno le formazioni di Ginestra e Grotti.Castel Giubileo-Capradosso (arbitro Vona di Ostia Lido)Alba Sant’Elia-Bf Sport (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Bertoldi di Roma 2)Atletico Canneto-Poggio Mirteto (arbitro Ventrone di Roma 1)Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo (arbitro Angelucci di Rieti)Poggio Nativo-Futbol Montesacro (abitro Stotani di Viterbo)Fidene-Amatrice (arbitro De Cesare di Ciampino)Riposo: Ginestra e GrottiBf Sport* 34Futbol Montesacro 32Amatrice** 24Atletico Canneto 23Fidene 20Poggio Nativo 19Castrum Monterotondo, Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 14Capradosso 13Poggio Mirteto 9Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno