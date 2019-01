COMMENTI, XV GIORNATA, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Ginestra 3-3

2 Cantonetti, Samperna (A), 3 Fiordiponti (G)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Atletico Canneto-Castrum Monterotondo 2-0

Croce, Osoja

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atl. Canneto)

La società Castrum Monterotondo non rilascia alcuna dichiarazione.

Fidene-Poggio Mirteto 3-3

Novelli, Pampaloni, Morzilli (F), 2 S.Marcelli, Nobili (PM)

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Futbol Montesacro-Bf Sport 1-2

Del Genio (FM), Cavallari, Antonacci (BF)

Luca Gatto (Allenatore Futbol Montesacro)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Mideporte Colle Salario-Grotti 3-0

Di Raimondo, 2 Noel Atibia

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Poggio Nativo-Castel Giubileo 3-0

2 Luciani, Ciavattieri

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

RIETI - Nell’ultimo turno del girone d’andata, perde la vetta l’ex capolista Futbol Montesacro, che esce sconfitta dal match contro la nuova capolista, il Bf Sport di mister Colantoni. Tanti gol e stesso punteggio finale nei match Alba Sant’Elia-Ginestra e Fidene-Poggio Mirteto, terminati entrambi 3-3. Sesta vittoria consecutiva, invece, per l’Atletico Canneto, che vince in casa sulla romana Castrum Monterotondo, mentre il Mideporte Colle Salario vince contro il Grotti con un netto 3-0. Chiude il girone d’andata con una vittoria anche il Poggio Nativo: i ragazzi di mister Domenici battono in scioltezza il fanalino di coda Castel Giubileo. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Amatrice e Capradosso.: «Partita tirata e combattuta, come dimostra il risultato finale…Buon primo tempo da parte nostra e doppio vantaggio con il bomber Cantonetti; poi, i gol di Fiordiponti sul finire del primo tempo e ad inizio secondo tempo su rigore ci hanno tagliato un po' le gambe e dato vitalità agli ospiti che, a 10’ dalla fine, sono passati in vantaggio. Bravi noi a crederci, nonostante tutto, e a raggiungere il pareggio con Samperna. Risultato giusto, tra due squadre che si sono date battaglia con agonismo e sportività. Unica nota stonata l'arbitraggio, con l’arbitro che ha pensato bene di espellere due giocatori per parte per doppia ammonizione, senza un motivo reale ma soltanto per puro protagonismo».: «Quello che avevo visto in settimana si è verificato. La colpa è mia e di questo mi scuso. Non sono riuscito a dare le giuste motivazioni per affrontare una gara simile, su un campo impraticabile, contro avversari in salute, allenati benissimo dal mio amico mister Fioravanti, che stimo tanto, per essere stato mio allenatore ma soprattutto per le sue alte competenze. Per vincere partire simili bisogna avere dentro tanta voglia ed essere concentrati per tutti i 90’. La partita è stata rocambolesca e, forse, meritavamo di andare in vantaggio nel primo quarto d'ora, con una traversa-riga e un salvataggio sulla linea...ma poi, l'Alba è venuta fuori, giocando meglio, portandosi sul 2-0, evidenziando la nostra poca attenzione e determinazione. Accorciare allo scadere del primo tempo ha limitato i danni e infatti nel secondo tempo, cambiando qualcosa, abbiamo pareggiato e poi siamo andati in vantaggio...tutto bello ma, ripeto, per vincere partite simili servono atteggiamenti diversi e non lasciare nulla al caso; per queste nostre mancanze, abbiamo subìto gol da un'azione dove dovevamo vendere cara la pelle ma così non è stato...peccato davvero! Infine, arbitro non adatto ad arbitrare, e lo dico per tutte e due le squadre…veramente pessimo! Finire 9 contro 9 è una cosa inconcepibile, soprattutto in una partita molto corretta come quella di ieri».: «Abbiamo affrontato un’ottima squadra… non era per niente facile fare risultato! Il match, molto bello, è stato spezzato da un gran gol del nostro Danilo Croce. Nella ripresa abbiamo giocato ancor più bene, “rischiando” di raddoppiare in alcune occasioni, che non abbiamo sfruttato al meglio. Il 2-0 è arrivato sul finale, con Osoja. Complimenti ai nostri avversari, squadra quadrata, tosta, ma soprattutto complimenti alla nostra squadra, che lavora tanto, bene e i risultati si possono vedere, in quando questo è il nostro 6° successo consecutivo. Continuiamo così! Ora, testa al match contro il Poggio Mirteto».»: «Partita bella e corretta, tra due squadre ben messe in campo, giocata bene ambo le parti. Peccato aver regalato due gol ai nostri avversari: dovevamo fare meglio nelle due occasioni che hanno portato ai due gol avversari. Potevamo allargare il risultato, però abbiamo comunque giocato bene. Difficile accettare il gol del pareggio avversario, poiché arrivato al 103’ però il calcio è questo… ora, testa alla prossima gara. Andiamo a giocarcela!».: «Partita giocata egregiamente, da squadra: tanto sacrifico! Ci siamo sostenuti…chiunque ha giocato si è sacrificato, sia in fase offensiva che in quella difensiva, bloccando bene alcune ripartenze. Il pareggio è arrivato sul finale… un gol, cercato, voluto da Marcelli, che ha avuto una vera cattiveria agonistica. Siamo contenti per Marcelli: un ragazzo che si impegna, lavora bene e si è meritato questa doppietta. Ottima prestazione anche di Alessandro Iacobelli. Un ottimo punto, su un campo difficile. Complimenti anche alla formazione del Fidene, squadra corretta, che gioca un buon calcio, con buone trame di gioco. Speriamo che tutti i sacrifici che fanno i nostri ragazzi durante la settimana, siano ricompensati. Ci alleniamo sempre con molti giocatori, nonostante impegni e maltempo. Nonostante un cammino, fino ad ora, al di sotto delle aspettative, speriamo di ritrovare i punti che meritiamo. Avanti così!».: «Il risultato in alcune gare, specie quando si affrontano prima e seconda dice molto. Ma non dice tutto. Abbiamo disputato per 60’, probabilmente, la miglior gara stagionale. Tra la fine del primo tempo e inizio ripresa le due incredibili parate di Bianchetti, che hanno fatto da preludio al vantaggio di Antonacci, hanno segnato le sorti di una gara molto bella, specie nel primo tempo. Stavolta non siano stati bravi negli episodi, a differenza dell'interpretazione della gara, che è stata invece ricca di contenuti. I ragazzi oggi, seppur di fronte a giocatori con qualità, categorie sulle spalle ed esperienze importanti, hanno dimostrato di poter essere lì davanti. Non perdevamo una partita dal mese di maggio, da 8 mesi…ma non abbiamo tempo per disperarci: domenica abbiamo lo scontro contro il Poggio Nativo. Complimenti al Bf, che si laurea "campione d'inverno"».: «Vittoria bellissima, di grande significato e soddisfazione, perché giocata e ottenuta contro un avversario forte, che ci ha impegnato e messo in grande difficoltà, come forse non era mai accaduto fino ad oggi. Per questo, ci tengo a fare i complimenti a tutti i ragazzi, sia quelli che hanno dato il loro contributo in campo, sia a quelli che hanno scalpitato, e sofferto in panchina, senza smettere un solo istante di incitare i compagni. Per essere riusciti, dopo essere passati in svantaggio, ad avere una grande reazione e prova di carattere, andando a riacciuffare subito il pari e, poi, riuscire a capovolgerla. Complimenti comunque agli avversari per l'accoglienza e la correttezza dimostrata, in una partita dove entrambe le squadre hanno cercato di primeggiare».: «Partita da non sottovalutare, nonostante fosse contro il fanalino di coda. Eravamo in emergenza, in quanto avevamo 8 squalificati (7 squalificati dal match della scorsa giornata contro Capradosso) e 4-5 infortunati. Tra i convocati, sedevano in panchina 6 juniores puri! Giocando in casa, dovevamo vincerla! L’abbiamo sbloccata con un bel gol di Di Raimondo, servito da Noel, ieri in ottima forma. Sempre Noel è riuscito a siglare due gol, tra l’altro molto belli. Siamo contenti di essere riusciti a far esordire in prima squadra tutti e sei i giocatori juniores. Ora, recupereremo tutti gli squalificati, tranne uno, per la prossima sfida contro il Monterotondo, diretta avversaria per la lotta al 6° posto».: «Partita giocata, contro una squadra corretta, sottotono sicuramente nel primo tempo, forse meglio nella ripresa, nel quale però abbiamo fatto due errori difensivi. Risultato giusto».: «Era una partita delicata, che paradossalmente temevo tanto. La classifica a volte condiziona la testa dei giocatori e, sia la nostra attuale che quella loro, potevano rendere questa gara più pericolosa di quello che di fatto era. Invece siamo stati bravi ad approcciare bene, a gestirla con personalità ed a chiuderla in modo tranquillo. Era importante, perché ci mancava tanto la vittoria. Adesso ci prepariamo a domenica, perché ci aspetta l'ennesima sfida importante: nel girone d'andata Montesacro è una delle squadre che più mi è piaciuta e, dopo la sconfitta con Bf, verranno ancora più vogliosi di fare risultato. Non so come finirà, di certo noi ci faremo trovare pronti! Per oggi sono contento di aver visto in campo nel secondo tempo 5 juniores, a testimonianza dell'ottimo lavoro che sta facendo il mio amico Alexandro Zossolo e soprattutto di aver riavuto in campo il capitano Di Casimirro. Vorrei chiudere il capitolo sull'espulsione della settimana scorsa di Omar Mevoli, dopo aver sentito e letto tanto, oltre che visto provocazioni inutili domenica scorsa: il ragazzo è stato molto teso in settimana perché consapevole, a prescindere dall'essere giusta o no la decisione arbitrale, di aver fatto un "danno" al gruppo ed a Poggio Nativo in generale. Ma sono certo che, con l'aiuto di tutti noi, si andrà a riprendere il suo con i gol e le giocate, come fanno i giocatori forti. Ripeto però, adesso testa a Montesacro, che è l'unica cosa che ci interessa».: «Partita a senso unico per i nostri avversari. Il campo ci ha dato quello che abbiamo seminato…».Bf Sport* 34Futbol Montesacro 32Amatrice** 24Atletico Canneto 23Fidene 20Poggio Nativo 19Castrum Monterotondo, Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 14Capradosso 13Poggio Mirteto 9Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in menoAlba Sant’Elia-Bf SportAtletico Canneto-Poggio MirtetoCastel Giubileo-CapradossoFidene-AmatriceMideporte Colle Salario-Castrum MonterotondoPoggio Nativo-Futbol MontesacroRiposo: Ginestra e Grotti