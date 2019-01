RISULTATI E MARCATORI, XV GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Prima categoria, sorpasso della reatina Bf Sport sull’oramai ex capolista romana Futbol Montesacro: i ragazzi di mister Colantoni, in trasferta, battono i capitolini in rimonta e, perciò, si accasano al primo posto in classifica.Terminano nel migliore dei modi il girone d’andata Poggio Nativo e Mideporte Colle Salario, che battono rispettivamente e con il medesimo punteggio (3-0) le formazioni di Castel Giubileo e Grotti, entrambe posizionate all’ultimo gradino della classifica. Tre punti importanti per l’Atletico Canneto, in vera forma smagliante, che ha battuto oggi in casa la romana Castrum Monterotondo.Si sono verificati veri e propri fuochi d’artificio nei match Alba Sant’Elia-Ginestra e Fidene-Poggio Mirteto: entrambe le sfide si sono concluse con emozionanti 3-3. Per questa giornata, hanno riposato le squadre di Amatrice e Capradosso.Alba Sant’Elia-Ginestra 3-3: 2 Cantonetti, Samperna (A), 3 Fiordiponti (G)Atletico Canneto-Castrum Monterotondo 2-0: Croce, OsojaFidene-Poggio Mirteto 3-3: Novelli, Pampaloni, Morzilli (F), 2 S.Marcelli, Nobili (PM)Futbol Montesacro-Bf Sport 1-2: Del Genio (FM), Cavallari, Antonacci (BF)Mideporte Colle Salario-Grotti 3-0: Di Raimondo, 2 Noel AtibiaPoggio Nativo-Castel Giubileo 3-0: 2 Luciani, CiavattieriRiposo: Amatrice e CapradossoBf Sport* 34Futbol Montesacro 32Amatrice** 24Atletico Canneto 23Fidene 20Poggio Nativo 19Castrum Monterotondo, Ginestra, Mideporte Colle Salario 17Alba Sant’Elia** 14Capradosso 13Poggio Mirteto 9Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno