RISULTATI E MARCATORI, XIV GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella 14esima giornata del campionato di Seconda categoria, pareggia la capolista Futbol Montesacro, che pareggia in trasferta sul campo del Ginestra. Vince e rosicchia alcuni punti alla capitolina il Bf Sport di mister Colantoni che, in rimonta, vince contro Poggio Nativo. Quinta vittoria consecutiva per l’Atletico Canneto, che batte in trasferta il Grotti. Pone fine alla striscia di vittorie consecutive del Fidene il Castrum Monterotondo, che si aggiudica il derby romano. Sospesa per rissa, invece, il match tra Capradosso e Mideporte Colle Salario, che vedeva i reatini in vantaggio col punteggio di 3-1. Ora, bisognerà aspettare le decisioni del Giudice Sportivo. Infine, non è stato giocato il match tra Amatrice ed Alba Sant’Elia a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco del “Tilesi” a causa del ghiaccio e della neve. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Castel Giubileo e Poggio Mirteto.Amatrice-Alba Sant’Elia: RINVIATA PER IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCOBf Sport-Poggio Nativo 3-1: Antonacci, Cavallari, Alessandrini (BF), Ciavattieri (PN)Capradosso-Mideporte Colle Salario SOSPESA PER RISSA INTORNO AL 78’, SUL PUNTEGGIO DI 3-1Castrum Monterotondo-Fidene 3-2: 3 Scarafile (CM), Novelli, Ciccanti (F)Ginestra-Futbol Montesacro 1-1: Fiordiponti (G), Di Presa (FM)Grotti-Atletico Canneto 1-3: Camara (G), Pandimiglio, Valzecchi, Gattarelli (AC)Riposo: Castel Giubleo e Poggio MirtetoFutbol Montesacro 32Bf Sport* 31Amatrice** 24Atletico Canneto 20Fidene 19Castrum Monterotondo 17Poggio Nativo, Ginestra 16Mideporte Colle Salario 14Capradosso, Alba Sant’Elia** 13Mideporte Colle Salario 11Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno