PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA, GIRONE C

Domenica 13, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni che militano nel campionato di Prima categoria, per giocare la 14esima giornata, nonché penultima del girone di andata. La capolista romana Futbol Montesacro sarà impegnata in trasferta sul campo del Ginestra, mentre Bf Sport, diretta inseguitrice, sarà di scena al “Gudini” contro Poggio Nativo, nel vero e proprio big match di giornata. Capradosso cerca riscatto da questo periodo altalenante affrontando, in questo turno, il Mideporte Colle Salario mentre a Roma, sarà presente il derby capitolino tra Castrum Monterotondo e Fidene. Chiude il programma gare la sfida tra Grotti ed Atletico Canneto. Rinviata, invece, il match tra Amatrice ed Alba Sant’Elia, a causa di neve e ghiaccio che rendono impraticabile il “Tilesi”. Per questo turno, inoltre, riposeranno le formazioni di Castel Giubileo e Poggio Mirteto.Bf Sport-Poggio Nativo (a Rieti, Gudini, arbitro Rosati di Roma 2)Capradosso-Mideporte Colle Salario (arbitro Iustulin di Ciampino)Ginestra-Futbol Montesacro (arbitro Imbimbo di Tivoli)Grotti-Atletico Canneto (arbitro Catenacci di Roma 1)Castrum Monterotondo-FideneRINVIATA Amatrice-Alba Sant’Elia, per impraticabilità del terreno di giocoRiposo: Castel Giubileo e Poggio MirtetoFutbol Montesacro 31Bf Sport* 28Amatrice* 24Fidene 19Atletico Canneto 17Poggio Nativo 16Ginestra 15Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 14Capradosso, Alba Sant’Elia* 13Mideporte Colle Salario 11Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno