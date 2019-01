COMMENTI, XIII GIORNATA, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Poggio Mirteto 2-1

Caffarelli, Cantonetti (A), Galletti (PM)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant'Elia):

«Partita combattuta e difficile, contro una squadra ostica. Siamo entrati in campo decisi, vogliosi di portarla a casa. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 1-0, con un tiro da fuori di Caffarelli, leggermente deviato. Nella ripresa, volevamo chiuderla e, grazie ad una bella azione, un'imbucata di Alessio Cesaretti per Contonetti che ha superato il portiere ed ha depositato la palla in rete a porta vuota, abbiamo siglato il 2-0. Il finale è stato un po' sofferto ma, fortunatamente, abbiamo concesso il gol ai nostri avversari solo al 90'. E' un periodo positivo e, i nuovi innesti hanno comunque portato esperienza e voglia a tutto l'ambiente. Continuiamo così!».

La società Poggio Mirteto non rilascia alcuna dichiarazione.

Atletico Canneto-Capradosso 1-0

Passarani

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

Bf Sport-Ginestra 2-0

Antonacci, Cann

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Fidene-Grotti 5-1

Novelli, 3 Pampaloni, Moccero (F), M.Rossi (G)

Marco Pampaloni (Centrocampista Fidene)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Futbol Montesacro-Amatrice 2-1

Ruggero, Del Genio (FM), Masci (A)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Mideporte Colle Salario-Castel Giubileo 1-0

S.Piani

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel 13esimo turno del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista Futbol Montesacro, che ha battuto Amatrice con un secco 2-0; approfitta della sconfitta dei reatini Bf Sport, che batte con il medesimo punteggio il Ginestra di mister Leoni, e perciò si posiziona in solitaria al secondo posto a tre punti dalla capolista e sopra di tre punti da Amatrice, attendendo il recupero del match che vedrà proprio la formazione di mister Colantoni affrontare i ragazzi di mister Bucci. Vince ancora Fidene, che ha battuto in casa la formazione di Gotti, mentre Poggio Mirteto è caduto al “Macelletto” di Rieti sotto i colpi dell’Alba Sant’Elia, che conquista perciò 3 punti importantissimi per allontanarsi dalla zona a rischio. Sconfitta di misura per Capradosso, sul campo dell’Atletico Canneto, mentre è il Mideporte Colle Salario ad aggiudicarsi il derby romano contro Castel Giubileo. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Poggio Nativo e Castrum Monterotondo.: «Partita bella e difficile contro un avversario tosto e ben messo in campo. I ragazzi hanno voluto la vittoria e, dopo un primo tempo equilibrato nonostante il pallino del gioco fosse sempre nelle nostre mani, siamo riusciti ad andare in vantaggio nella ripresa con il nostro capitano Moreno Passarani, a cui va di diritto una lodevole menzione in quanto a 40 anni fa ancora la differenza. Altra menzione va al portiere avversario, Santarelli, che ha compiuto altre 2-3 parate di altissimo livello, di un’altra categoria. Sul finale, abbiamo rischiato qualcosa a causa della paura di vincere ma siamo stati bravi a portare comunque la vittoria a casa. Anche ieri abbiamo dimostrato che questa è una squadra che può dire la sua contro ogni avversario».: «Sono molto soddisfatto dalla prestazione; siamo stati in partita senza rischiare niente fino a 10’ dalla fine poi, purtroppo, una punizione sporca da 40 mt si è infilata all'angolino. Contento della prestazione e rammaricato per il risultato...avremmo meritato un pareggio, contro un'ottima squadra…».: «Sapevamo della difficoltà e le insidie che nascondeva questa gara e sono felice per il risultato ottenuto, perché arrivato contro una squadra tosta e quadrata che, malgrado essere andata subito in svantaggio, è rimasta per lungo tempo in partita. Nel complesso, partita maschia ma corretta. Dopo essere passati subito in vantaggio, abbiamo cercato di continuare a spingere e, malgrado si siano create diverse occasioni, non siamo riusciti a concretizzarle per raddoppiare, concedendo inoltre anche qualche occasione agli avversari. Nel secondo tempo, la gara è rimasta aperta e divertente, fino al raddoppio di Cann intorno all'80'. Da lì in poi, abbiamo gestito intelligentemente la parte finale, riuscendo a portare a casa 3 punti importantissimi».: «Faccio i complimenti ai miei ragazzi...abbiamo dato tutto, interpretando la gara con personalità e impegno, rispettando la forza dell'avversario ma non avendone mai paura...pronti e via e siamo subito sotto: una dormita generale ci dà subito la sveglia; infatti, credo di poter affermare di aver giocato un primo tempo alla pari, creando anche un paio di buone occasioni con Fiordiponti e Conti. Nel secondo tempo, siamo stati meno ordinati ma, nel momento topico della partita, alcune decisioni arbitrali ci hanno innervosito parecchio (e anzi chiedo scusa alla società e ai giocatori per la mia espulsione) e li è venuta fuori l’esperienza e la maturità di una squadra forte come sono i nostri avversari. Comunque, ottimo test; ora, la concentrazione è tutta per la partita casalinga di domenica contro Futbol Montesacro, partita per noi quasi fondamentale».: «Siamo molto contenti con la vittoria. Siamo riusciti a ripartire nel nuovo anno come avevamo finito lo scorso anno. Si sa che, dopo una sosta, ogni partita è ostica e, nonostante fosse un testacoda e i nostri avversari non hanno concesso molto nel primo tempo, siamo comunque riusciti a metterla sui giusti binari, salvo poi dilagare successivamente nella ripresa. E’ una vittoria che ci dà ancora più morale, per continuare a rincorrere le squadre che sono piazzate in classifica davanti a noi; proveremo a sfruttare qualunque loro passo falso, continuando a vincere. Siamo in splendida forma, finalmente. Abbiamo recuperato alcuni infortuni, mentre altri sono ancora fermi ai box ma siamo comunque molto motivati ad andare avanti. Infine, vorrei ringraziare tutta la squadra che, nel match di ieri, mi ha messo nelle condizioni di siglare una tripletta e, si sa, per un centrocampista non capita tutte le domeniche di fare una tripletta».: «Partita bellissima, dove i miei ragazzi hanno dato il loro meglio. Purtroppo, anche in questo match l’arbitro ha avuto una parte importante. Fino al 25’ del primo tempo la situazione era di 0-0 e, in due minuti a causa di scelte arbitrali discutibili, siamo finiti sullo 0-2. Devo ringraziare i miei ragazzi. Oramai, gli arbitri guardano la nostra posizione in classifica e, perciò, a mio avviso saremo sempre penalizzati fino alla fine del campionato…».: «Vittoria importantissima e incredibile per la sua dinamica. Il gol incassato ad opera di Masci dopo pochi istanti dal fischio di inizio aveva contratto la squadra anche per l'ottimo approccio alla gara avuto dall' Amatrice, squadra che si é confermata molto forte. La parte finale del primo tempo ci ha visto reagire ed essere più determinati nelle varie fasi di gioco. Chiaramente il momento in cui la gara è cambiata è stato il minuto venti del secondo tempo: il calcio di rigore subito e sbagliato da Colangeli ci ha dato spinta e coraggio con una parte finale di gara che ci ha visti ribaltare il risultato è difendere a denti stretti il vantaggio. Complimenti a mister Bucci per la sua squadra e un grazie a tutti i ragazzi per aver fatto una piccola grande impresa che dedichiamo ad ognuno di loro e specie a coloro che pur nelle difficoltà personali che stanno avendo in queste settimane non hanno mai fatto mancare partecipazione e appoggio alla squadra stessa».: «Nel calcio quando perdi significa che gli avversari sono stati più bravi. Le componenti per fare risultato soprattutto in casa della prima sono molteplici. Si va dalla condizione atletica all’aspetto tecnico-tattico, dalla mentalità alla voglia di vincere, dalla condizione psicologica al sacrificio. Oggi al 70’ dopo aver sbagliato il rigore del possibile 2-0 siamo crollati a livello psicologico. Nelle partite di calcio ci sono le insidie ma non esistono alibi. Sul rigore del pareggio loro ci siamo fatti trovare impreparati sulla parata del nostro portiere. Il secondo goal è venuto sempre su rigore. Dalle sconfitte si devono trovare le energie per migliorare. Anche se fa male perdere così adesso subito testa alla prossima gara. Bene l’arbitraggio».: «Partita dominata in lungo ed in largo dai nostri ragazzi dall’inizio alla fine. Abbiamo purtroppo sbagliato un calcio di rigore e, inoltre, abbiamo sbagliato anche 5-6 occasioni nitide anche grazie alla bravura del loro portiere che ha giocato un’ottima partita. I nostri avversari si sono affacciati nella nostra area solamente due volte, colpendo altrettanti pali. Però è stata una gara di totale dominio da parte nostra…».: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi…abbiamo colpito 2 pali e non ci sono stati assegnati dal direttore di gara due rigori nettissimi. Giornata no per l’arbitro, troppo distante dalla palla…essendo il giorno della Befana, regali solo per i nostri avversari; per noi solo carbone…».Futbol Montesacro 31Bf Sport* 28Amatrice* 24Fidene 19Atletico Canneto 17Poggio Nativo 16Ginestra 15Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 14Capradosso, Alba Sant’Elia* 13Mideporte Colle Salario 11Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in menoPROSSIMO TURNO, XIV GIORNATA, GIRONE CAmatrice-Alba Sant’EliaBf Sport-Poggio NativoCapradosso-Mideporte Colle SalarioCastrum Monterotondo-FideneGinestra-Futbol MontesacroGrotti-Atletico CannetoRiposo: Poggio Mirteto e Castel Giubileo