RISULTATI E MARCATORI, XIII GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:41

RIETI - Nella 13esima giornata del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista romana Futbol Montesacro, che batte una delle due sue rivali per il primo posto, l’Amatrice di mister Bucci. Tiene il passo della formazione capitolina il Bf Sport: i ragazzi di mister Colantoni battono Ginestra e, perciò, si posizionano in seconda posizione, a tre punti dalla vetta ed a tre punti dall’Amatrice, attendendo il recupero del match proprio con la formazione amatriciana. Vince anche l’Alba Sant’Elia, che ha battuto in casa e di misura Poggio Mirteto, mentre a Roma è il Mideporte Colle Salario a portarsi a casa il derby contro Castel Giubileo. Vittoria di misura anche per l’Atletico Canneto, vittorioso ai danni del Capradosso, mentre larga sconfitta per Grotti, che si arrende sotto i colpi del Fidene. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Poggio Nativo e Castrum Monterotondo.Alba Sant’Elia-Poggio Mirteto 2-1: Caffarelli, Cantonetti (A), Galletti (PM)Atletico Canneto-Capradosso 1-0: PassaraniBf Sport-Ginestra 2-0: Antonacci, KannFidene-Grotti 5-1: Novelli, 3 Pampaloni, Moccero (F) M.Rossi (G)Futbol Montesacro-Amatrice 2-1: Ruggero e Del Genio (FM), Masci (A)Mideporte Colle Salario-Castel Giubileo 1-0: S. PianiRiposo: Poggio Nativo e Castrum MonterotondoFutbol Montesacro 31Bf Sport* 28Amatrice* 24Fidene 19Atletico Canneto 17Poggio Nativo 16Ginestra 15Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 14Capradosso, Alba Sant’Elia* 13Mideporte Colle Salario 11Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno