RIETI - Dopo la pausa invernale, tutto è pronto per il rientro in campo delle 14 formazioni che militano nel campionato di Prima categoria. La capolista Futbol Montesacro affronterà, nel big match di giornata, l’Amatrice dei ragazzi di mister Bucci, mentre Bf Sport sarà impegnata, in casa, contro Ginestra. Capradosso, vogliosa di ripartire bene nel nuovo anno, sarà ospitata dall’Atletico Canneto (gara che si disputerà, come da ordinanza, a porte chiuse), mentre al “Macelletto” di Rieti, l’Alba Sant’Elia se la vedrà contro Poggio Mirteto. A Roma, intanto, è previsto il derby tra Mideporte Colle Salario e Castel Giubileo mentre l’altra squadra capitolina, il Fidene, giocherà tra le mura amiche contro il fanalino di coda Grotti. Per questa giornata, la XIII del girone d’andata, riposeranno le formazioni di Poggio Nativo e Castrum Monterotondo.Domenica 6 gennaio, ore 11Alba Sant’Elia-Poggio MirtetoAtletico Canneto-CapradossoBf Sport-GinestraFidene-GrottiFutbol Montesacro-AmatriceMideporte Colle Salario-Castel GiubileoRiposo: Poggio Nativo e Castrum MonterotondoFutbol Montesacro 28Bf Sport* 25Amatrice* 24Poggio Nativo, Fidene 16Ginestra 15Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 14Capradosso 13Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno