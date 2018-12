COMMENTI, XII GIORNATA, GIRONE C

Capradosso-Fidene 0-5

Ciccanti, 3 L.Marullo, Moccero

Castel Giubileo-Atletico Canneto 0-4

Gattarelli, 2 Mencio, Croce

Castrum Monterotondo-Alba Sant’Elia 3-0

2 Scarafile, Gambacorta

«Partita strana, dai due volti: nel primo tempo, abbiamo giocato bene, siamo stati in partita. E' terminato sullo 0-0, ma noi abbiamo creato due nitide occasioni da gol non sfruttate ed un rigore nettissimo che il direttore di gara non ci ha concesso. Nella ripresa, su una nostra indecisione abbiamo subìto il gol dell'1-0 e lì siamo spariti. Il raddoppio è arrivato intorno al 35', in contropiede, mentre noi cercavamo di buttarci in avanti per arrivare al pareggio. Il terzo gol, infine, è stato del tutto occasionale: su un nostro rinvio, la palla ha colpito l'arbitro che ha smarcato un nostro avversario, che poi ha siglato la rete. Lavoreremo nella pausa per tornare in campo al meglio nel nuovo anno. Auguri di buone feste a tutti».

Poggio Mirteto-Futbol Montesacro 0-2

Autogol, Carota

Poggio Nativo-Ginestra 0-0

RINVIATA: Amatrice-Bf Sport, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco

RIPOSO: Grotti e Mideporte Colle Salario

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (6 gennaio 2019), XIII GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nella dodicesima giornata del campionato di Prima categoria, ultima del 2018, vince la romana Futbol Montesacro, che batte in trasferta Poggio Mirteto e, approfittando del rinvio del match tra Amatrice e Bf Sport a causa dell’impraticabilità del “Tilesi”, balza al primo posto. Quarta sconfitta consecutiva per Capradosso, battuta in casa da un Fidene in grande spolvero, che ora sogna in grande. Larga vittoria anche per l’Atletico Canneto di mister Tocci che, sul campo del Castel Giubileo, pota a casa tre punti importanti per passare dal lato sinistro della classifica. Secca sconfitta, invece, per l’Alba Sant’Elia, caduta sotto i colpi della tiberina Castrum Monterotondo. Unico pareggio di giornata è avvenuto nel match tra Poggio Nativo e Ginestra, che perciò si dividono la posta in gioco. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni del Grotti e del Mideporte Colle Salario.: «Partita difficile da commentare: quando si perde 0-5 in casa c'è poco da dire…viviamo un momento delicato per alcune situazioni; stiamo cercando di sistemarle, per fare un campionato dignitoso. Oltre ai nostri problemi, non siamo neanche fortunati: abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio e, dopo 2', siamo andati sotto di 1…le partite cambiano con le situazioni...poi, preso il 2-0 a inizio secondo tempo, ci siamo disuniti e abbiamo preso l'imbarcata… Speriamo di iniziare meglio nel nuovo anno».: «Anzitutto, vorrei fare i complimenti ai ragazzi: hanno interpretato la partita nel modo migliore. Sapevano l’importanza del match, contro un avversario tosto e forte. Per quanto concerne la partita, poco da dire: l’abbiamo dominata, giocando bene palla a terra. Il risultato ci premia, come il nostro gioco. Siamo contenti, anche perché continuiamo a lavorare con la speranza di salire in classifica piano piano, per andarci a giocare le partite che ci spettano, partite che dobbiamo conquistare e in cui dobbiamo fare risultato. Guardiamo chi c’è sopra di noi e andiamo a prenderli!».«Aspettiamo il 2019 per ottenere qualche soddisfazione, specialmente per il nostro Presidente Enzo Cardarelli, persona che mette l’anima in questo progetto. I miei complimenti vanno anche al mister avversario Tocci: ha messo bene la squadra in campo: organizzati e bravi».: «Faccio i complimenti a tutti i ragazzi...dopo la sosta non era facile riprendere, invece hanno interpretato la partita nella giusta maniera, imponendo da subito ritmo e gioco. Un plauso particolare per Matteo Mencio, che finalmente si è sbloccato, segnando due gol di pregevole fattura...avanti così: la squadra ha acquisito la giusta mentalità e sono convinto che ce la giocheremo con tutti».: «Poco da dire: volevamo i tre punti in qualsiasi maniera e ce l’abbiamo fatta. Il primo tempo è stato un po’ difficile: i ragazzi erano un po’ contratti proprio per l’importanza del match, anche perché ci tenevamo a conquistare la vittoria, dopo alcune domeniche in cui i risultati non sono arrivati. Nella ripresa, abbiamo fatto tre gol: merito ai ragazzi per l’impegno e la forza di reazione per arrivare ala vittoria. Ci preme fare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i nostri ragazzi, alla società intera, soprattutto alle nostre famiglie, ai tifosi ed anche alle squadre avversarie incontrate fino ad ora: che sia un sereno Natale per tutti! Infine, approfittiamo di questa pausa per poter recuperare gli infortunati, per poi rivederci nel nuovo anno con la stessa voglia, motivazione ed il nostro spirito di scendere in campo per vincere le partite».: «Altra partita giocata egregiamente dai nostri ragazzi e preparata bene. Purtroppo, continuiamo ad essere condannati dagli episodi: abbiamo perso 0-2, subendo un solo tiro in porta. Non abbiamo avuto episodi a favore: abbiamo colpito pali, traverse…abbiamo creato tanto ed anche tirato tanto in porta, cosa che non si vedeva da tempo. Abbiamo giocato bene però, purtroppo, la palla non è entrata, cosa che invece è successo a loro. Buon Natale a tutti i nostri sostenitori, ai giocatori ed alle famiglie di tutti!».: «Abbiamo vinto una gara molto difficile, al cospetto di una squadra che ci ha messo in grande difficoltà nella prima parte del primo tempo. Nella seconda parte della prima frazione, abbiamo cambiato assetto e siamo stati più pericolosi e anche fortunati, andando in vantaggio grazie ad un autogol. Nella ripresa, abbiamo interpretato la gara al meglio, cercando e trovando il raddoppio e, poi, difendendoci con ordine. Complimenti agli avversari, che hanno messo grande aggressività nella gara ma anche massima correttezza. Passeremo un bel Natale, anche grazie a chi ieri si è fatto trovare pronto, in una domenica dove avevamo assenze importanti».: «Partita dalle due facce: nei primi 25-30 minuti, Ginestra ci ha messo in difficoltà poi, piano piano, prese le misure, li abbiamo chiusi nella loro metà campo, concedendo qualche ripartenza…un pareggio che ci sta un po’ stretto. Adesso, godiamoci il Natale e poi ripartiamo, perché inizia per noi un nuovo campionato, sperando che Babbo Natale mi riporti sotto l'albero il mio amico e mister Domenici al comando di questa squadra, perché noi di lui ne abbiamo veramente bisogno…».: «Bella partita, giocata a buon ritmo da entrambe le parti...abbiamo affrontato la partita con la consapevolezza di affrontare una grande squadra, ricca di individualità importanti. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dimostrando personalità e concentrazione in ogni reparto e in ogni fase di gioco mentre, nel secondo, abbiamo avuto meno cattiveria e determinazione e forse un po’ di stanchezza, merito pero anche a loro che hanno alzato il baricentro; potevamo sfruttare al meglio qualche ripartenza ma sono contento cosi....il nervosismo finale ci sta, l'importante è che appena si esca da campo si torni ad essere sereni...complimenti a loro perché sono un'ottima squadra e una grande società mentre noi, a Babbo Natale, chiederemo di uscire da questa serie di pareggi, perché lavoriamo tanto con passione e professionalità...buon Natale a tutti!».Futbol Montesacro 28Bf Sport* 25Amatrice* 24Poggio Nativo, Fidene 16Ginestra 15Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 14Capradosso 13Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in menoAlba Sant’Elia-Poggio MirtetoAtletico Canneto-CapradossoBf Sport-GinestraFidene-GrottiFutbol Montesacro-AmatriceMideporte Colle Salario-Castel GiubileoRiposo: Poggio Nativo e Castrum Monterotondo