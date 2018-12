RISULTATI E MARCATORI, XII GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella dodicesima giornata del campionato di Prima categoria, l’ultimo turno del 2018, vince ancora Futbol Montesacro che, approfittando del rinvio di Amatrice-Bf Sport a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco amatriciano, si posiziona momentaneamente al primo posto in solitaria, grazie alla vittoria odierna ai danni del Poggio Mirteto. Larghe vittoria per Fidene ed Atletico Canneto, entrambe arrivate in trasferta, sui campi rispettivamente di Capradosso e Castel Giubileo. Sconfitta pesante per l’Alba Sant’Elia, battuta dai tiberini del Castrum Monterotondo, mentre Poggio Nativo e Ginestra si dividono la posta in gioco, maturando alla fine del match uno sterile 0-0.Capradosso-Fidene 0-5: Ciccanti, 3 L.Marullo, MocceroCastel Giubileo-Atletico Canneto 0-4: Gattarelli, 2 Mencio, CroceCastrum Monterotondo-Alba Sant’Elia 3-0: 2 Scarafile, GambacortaPoggio Mirteto-Futbol Montesacro 0-2: autogol e CarotaPoggio Nativo-Ginestra 0-0RINVIATA: Amatrice-Bf Sport, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.RIPOSO: Grotti e Mideporte Colle SalarioFutbol Montesacro 28Bf Sport* 25Amatrice* 24Poggio Nativo, Fidene 16Ginestra 15Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 14Capradosso 13Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno