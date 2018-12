PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA, GIRONE C

Domenica 23, ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

RINVIATA

RIPOSO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per l’ultimo turno del 2018 del campionato di Prima categoria, che si giocherà in questo weekend. La prossima giornata, infatti, si giocherà già nel 2019, nel fine settimana “della Befana”, ovvero 5 e 6 gennaio.Programma gare che vede solo cinque match in lista: la capolista Futbol Montesacro affronterà, in trasferta, la reatina Poggio Mirteto. La formazione romana potrebbe già allungare sulle due inseguitrici Bf Sport e Amatrice, che dovevano sfidarsi proprio in questo turno di campionato ma, come da comunicato della Federazione, la gara non si potrà disputare a causa dell’impraticabilità del “Tilesi”. Il match, perciò, si recupererà in una data che però non è stata ancora decisa. Per quanto concerne le altre sfide, Alba Sant’Elia sarà impegnata sul campo della tiberina Castrum Monterotondo, mentre Capradosso se la vedrà, tra le mura amiche, contro Fidene. Infine Poggio Nativo, dopo la cocente e deludente sconfitta patita contro il Mideporte Colle Salario nello scorso turno, ospiterà il Ginestra di mister Leoni. Riposeranno, per questa dodicesima giornata, le formazioni di Grotti e Mideporte Colle Salario.Castel Giubileo-Atletico Canneto (arbitro Mesto di Albano Laziale)Capradosso-Fidene (arbitro Masci di Roma 2)Poggio Mirteto-Futbol Montesacro (arbitro A.Santilli di Rieti)Poggio Nativo-Ginestra (arbitro Bertoldi di Roma 2)Castrum Monterotondo-Alba Sant’Elia (arbitro Zangrilli di Frosinone): Amatrice-Bf Sport, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco.: Grotti e Mideporte Colle SalarioBf Sport, Futbol Montesacro 25Amatrice 24Poggio Nativo 15Ginestra 14Capradosso, Fidene 13Castrum Monterotondo, Atletico Canneto e Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno