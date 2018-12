COMMENTI, X GIORNATA, GIRONE C

Capradosso-Alba Sant’Elia 1-3

Mancini (C), Cantonetti, Cardini, Liberali (A)

La formazione del Capradosso non rilascia alcuna dichiarazione.

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Castrum Monterotondo-Bf Sport 1-3

Checchi (CM), Antonacci, Cavallari, Alessandrini (BF)

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Grotti-Futbol Montesacro 0-4

Scriva, Ruggero, Ottaviani, Di Sora

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto 1-3

Noel (MCS), 2 D’Ascenzi, Valzecchi (AC)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Poggio Mirteto-Ginestra 0-0

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Poggio Nativo-Amatrice 2-2

Mevoli, Luciani (PN), Gianfelice, Pica (A)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Hanno riposato Fidene e Castel Giubileo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Lo scorso weekend si sono giocati i match della decima giornata del campionato di Prima categoria. Mezzo passo falso della capolista Amatrice, fermata sul 2-2 da un mai domo Poggio Nativo. Approfittano dello stop della formazione amatriciana le due inseguitrici, Bf Sport e Futbol Montesacro: la squadra reatina ha battuto la tiberina Castrum Monterotondo mentre la squadra romana ha vinto, in scioltezza, sul campo del Grotti. Incredibile sconfitta per Capradosso, che cade in casa 13 sotto i colpi di una ritrovata Alba Sant’Elia che, con questa vittoria, ha incanalato il terzo successo consecutivo. Convincente vittoria anche per l’Altetico Canneto, che ha battuto in trasferta la squadra capitolina del Mideporte Colle Salario. Infine, pareggio a reti bianche nella sfida tra Poggio Mirteto e Ginestra. Per questa giornata, hanno riposato le due formazioni romane di Fidene e Castel Giubileo.: «Partita vivace e corretta. Bella vittoria e grossa soddisfazione per i ragazzi, il mister e la società intera. Match approcciato bene dai nostri, con uno spirito deciso e voglioso di portare a casa i 3 punti. Si è messa subito bene per noi, grazie al gol di Cantonetti al 26’, anche lui al debutto dopo il marcato. Abbiamo continuato con la giusta convinzione ed abbiamo raddoppiato con Cardini. Devo dire che la squadra non è mai calata di rendimento e di concentrazione: abbiamo sempre controllato la partita ! Siamo rientrati dagli spogliatoi sullo 0-2 e, nella ripresa, abbiamo siglato anche il terzo gol, prima del gol avversario, avvenuto nel finale con un gol su un calcio di rigore. Siamo contenti».: «Voglio fare i complimenti a tutta la squadra per l'atteggiamento, il sudore e il cuore che hanno messo in questa gara. Sapevamo di incontrare una formazione molto preparata ed esperta; purtroppo, quando le partite sono tirate e non finalizzi le occasioni che ti si presentano, le partite le perdi. L’aspetto che mi piace rimarcare della partita è l'attaccamento che ogni singolo giocatore ha espresso in campo».: «Grande vittoria, ottenuta contro un'ottima squadra. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, con un gran goal di Antonacci riuscendo, poi, ad arginare il loro ritorno, fino alla pausa. Nella ripresa, la partita è restata bella ed aperta, con occasioni da ambo le parti; poi una magia di Cavallari su punizione al 70’ ci ha permesso di andare sul doppio vantaggio. A quel punto, abbiamo tirato un po’ i remi in barca, credendo di aver chiuso la gara subendo, invece, il loro goal al 75’, che ha riacceso la gara; i nostri avversari, a quel punto, ci hanno molti più spazi in ripartenza e, proprio su un contropiede, è arrivato il gol, al minuto 83 da parte del nuovo acquisto Alessandrini, che ha messo in cassaforte il risultato, siglando l'1-3. Complimenti a tutti ed un grazie di cuore ai diversi nostri sostenitori, che ci hanno seguito in questa trasferta».: «Abbiamo giocato bene per una quarantina di minuti, nel quale forse meritavamo anche un calcio di rigore, che però l’arbitro non ci ha concesso. Sul finale di tempo, a causa di due errori difensivi, abbiamo subìto due gol. Nella ripresa, siamo rimasti in 10 a causa di una giusta espulsione ai danni di un nostro ragazzo e, dopo di ciò, per i nostri avversari è stato tutto più semplice. Dobbiamo ancora lavorare tanto…».Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro): «La squadra ha disputato una buona gara, vincendo una partita molto complicata fino al gol del vantaggio... Dopo il vantaggio, siamo stati bravi a raddoppiare ed a chiudere a inizio ripresa. Siamo felici, perché ieri, dal primo minuto e a partita in corso, hanno giocato molti ragazzi che in queste settimane erano stati poco utilizzati. Tutta la squadra ha risposto presente!».: «Bella partita. Risultato molto bugiardo. Nonostante tante assenze, abbiamo fatto una buona prestazione. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 0-0, con un palo colpito per parte e alcune buone occasioni da gol per entrambe le squadre. Nella ripresa, abbiamo subìto il gol avversario a causa di una carambola avvenuta all’interno della nostra area di rigore. Subito dopo, abbiamo provato a spingere di più ma purtroppo, a causa di un fraintendimento tra i due centrali, i nostri avversari hanno raddoppiato. Mentre cercavamo di accorciare le distanze, abbiamo subìto anche il terzo gol degli ospiti. Dopo un’altra occasione da noi sprecata, abbiamo siglato il gol con una splendida conclusione dai 30 metri da parte del subentrato Novelli, al primo gol stagionale. Dobbiamo stringere i denti e mantenere unito il gruppo. Ci riprenderemo sicuramente dopo la sosta, anche perché sarà la giusta occasione per il ritorno di coloro che sono stati indisponibili fino ad ora ed anche per vedere in campo i nuovi arrivati».: «Primo tempo equilibrato. Successivamente, abbiamo preso un palo con Mencio. Sul campo, c’è stato molto agonismo ma poco gioco, complice anche il rettangolo di gioco, molto stretto. Nella ripresa, siamo stati padroni del campo, segnando 3 gol. Complimenti ai ragazzi: la strada è quella giusta!».: «Partita abbastanza contenuta, senza particolari rischia per entrambe le formazioni. Risultato, a mio avviso, giusto. Un punto che smuove la classifica».: «Partita dal risultato giusto: priva di emozioni importanti, tranne una grande parata del loro portiere su una conclusione di D'Annibale... Non attraversiamo un grande momento: fatichiamo a fare gol ma, comunque, siamo uniti e compatti e sono sicuro che ne usciremo; in fase difensiva, non rischiamo quasi mai ma, per vincere, bisogna buttarla dentro. I ragazzi si impegnano tanto e, di questo, posso solo che ringraziarli, perchè sono dei veri professionisti, tra i dilettanti. Ora, ci aspettano quattro gare importanti, dure sicuramente ma stimolanti sotto ogni punto di vista».: «Abbiamo fatto una grande partita, dominando mentalmente, tatticamente, tecnicamente ed atleticamente contro una grossa squadra: chi ha visto la gara non può che evidenziare una differenza importante tra noi e loro. In lungo ed in largo. Onore ai miei ragazzi, per come hanno condotto la gara lungo tutti i 90’; ma complimenti anche a loro perché, con i denti, hanno voluto e strappato il risultato: saranno una rogna per tutti fino alla fine».: «Abbiamo affrontato una buona squadra, caratterizzata da un grosso potenziale offensivo. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare la gara con sacrifici, disponibilità e pronti a soffrire. Forse, con maggiore attenzione, potevamo lasciare meno occasioni. I primi 25’ del secondo tempo abbiamo sofferto troppo, anche a causa del vento contrario. Ma non è un alibi. Mi è piaciuto lo spirito dei miei ragazzi. Questa è gente che non molla mai. Bravi a riacciuffare il pari nei minuti finali».Amatrice 23Bf Sport e Futbol Montesacro 22Poggio Nativo 15Capradosso e Ginestra 13Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 11Fidene e Alba Sant’Elia 10Mideporte Colle Salario e Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti 2Alba Sant’Elia-GrottiBf Sport-Poggio MirtetoFidene-Castel GiubileoFutbol Montesacro-Castrum MonterotondoGinestra-AmatriceMideporte Colle Salario-Poggio NativoRiposo: Capradosso e Atletico Canneto