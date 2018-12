RISULTATI E MARCATORI, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella decima giornata del campionato di Prima categoria, commette un mezzo passo falso la capolista Amatrice, che sbatte sul muro del Poggio Nativo: il match è terminato 2-2. Ne approfittano per accorciare la distanza dalla prima in classifica Futbol Montesacro e Bf Sport, che vincono rispettivamente 0-4 e 1-3 contro Grotti e Castrum Monterotondo. Pesante sconfitta, invece, per Capradosso, battuta in casa 1-3 da l’Alba Sant’Elia, arrivata a collezionare la terza vittoria consecutiva in campionato. Pareggio a reti bianche, invece, per Poggio Mirteto e Ginestra, mentre l’Atletico Canneto ha asfaltato, in terra romana, la formazione del Mideporte Colle Salario. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni tiberine di Fidene e Castel Giubileo.Capradosso-Alba Sant’Elia 1-3: Mancini (C), Cantonetti, Cardini, Liberali (A)Grotti-Futbol Montesacro 0-4Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto 1-3: Novelli (MCS), 2 D’Ascenzi, Valzecchi (AC)Poggio Mirteto-Ginestra 0-0Poggio Nativo-Amatrice 2-2: Mevoli, Luciani (PN), Gianfelice, Pica (A)Castrum Monterotondo-Bf Sport 1-3: Checchi (CM), Antonacci, Cavallari, Alessandrini (BF)Riposo: Fidene e Castel GiubileoAmatrice 23Bf Sport e Futbol Montesacro 22Poggio Nativo 15Capradosso e Ginestra 13Castrum Monterotondo e Atletico Canneto 11Fidene e Alba Sant’Elia 10Mideporte Colle Salario e Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti 2