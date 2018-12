IL PUNTO SUL MERCATO

PROGRAMMA GARE, X GIORNATA, GIRONE C

Domenica 9, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la decima giornata del campionato di Prima categoria. Tutti i mach in programma si giocheranno domani, domenica 9 dicembre: la capolista Amatrice giocherà in trasferta, sul campo del Poggio Nativo, mentre le sue due inseguitrici, Bf Sport e Futbol Montesacro, se la vedranno entrambe in trasferta rispettivamente contro Castrum Monterotondo e Grotti. Match delicati ed interessanti quelli che vedranno Alba Sant’Elia e Atletico Canneto sfidare rispettivamente Capradosso e Mideporte Colle Salario, quest’ultimo orfano dell’oramai ex allenatore Alessandro Celani, che è stato esonerato; al suo posto è subentrato il mister Michele Ciculi. Infine, Poggio Mirteto, voglioso di abbandonare le zone rischiose di bassa classifica, ospiterà tra le mura amiche il Ginestra di mister Leoni. Per questa giornata, riposeranno le formazioni romane di Fidene e Castel Giubileo.È tempo di mercato ed alcune squadre del campionato di Prima hanno già assestato importanti colpi, che potrebbero cambiare le sorti della propria squadra. Rinforzi in attacco per l’Alba Sant’Elia, grazie all’arrivo di Daniele Gregori dal Cantalice, Francesco Papucci, ex Spes Poggio Fidoni, e Simone Cantonetti da Bf Sport. In uscita, per la formazione reatina, Riccardo Silvestri e Gean Manuel Garcia, sponda Quintilianum, mentre Luca Di Giuliani si è accasato tra le file della Pro Fiano. Mercato bidirezionale anche per Poggio Nativo, che ha acquisito il centravanti del Bagnoregio Jaime Martinez ed ha ceduto Manuel D’Annibale, anche lui centravanti, al Ginestra di mister Leoni, che per adesso è ferma sotto l’aspetto delle operazioni in uscita. L’Atletico Canneto si è già messo all’opera: al gruppo di mister Tocci si è aggiunto il centrocampista Andrea Pandimiglio, in prestito dal Fiano Romano; in uscita è Daniele Di Cesare, anche lui centrocampista. Infine, cambi anche per Bf Sport: alla corte di mister Colantoni, si è aggiunto Luca Alessandrini, proveniente dal Cantalice, e Andrea Cresta, ex Spes Poggio Fidoni. Per quanto riguarda le altre formazioni, sono già tutte alla ricerca di qualche mossa a sorpresa ma, per adesso, non c’è ancora nulla di ufficiale. Seguiranno aggiornamenti.Capradosso-Alba Sant’Elia (arbitro A.Santilli di Rieti)Grotti-Futbol Montesacro (arbitro Romito di Viterbo)Mideporte Colle Salario-Atletico Canneto (arbitro Valentini di Ciampino)Poggio Mirteto-Ginestra (arbitro Valzano di Roma 1)Poggio Nativo-Amatrice (arbitro Angelucci di Rieti)Castrum Monterotondo-Bf Sport (arbitro Masci di Roma 2)Riposo: Fidene e Castel GiubileoAmatrice 22Bf Sport e Futbol Montesacro 19Poggio Nativo 14Capradosso 13Ginestra 12Castrum Monterotondo 11Fidene 10Mideporte Colle Salario e Atletico Canneto 8Poggio Mirteto e Alba Sant’Elia 7Castel Giubileo e Grotti 2