RISULTATI E MARCATORI, IX GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella nona giornata del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista Amatrice, che solidifica il primo posto grazie al successo interno ai danni del Poggio Mirteto. Di tutta risposta, vincono anche le sue due inseguitrici, Bf Sport e Futbol Montesacro: i reatini hanno schiacciato con un pesantissimo 7-0 Grotti, mentre i romani hanno battuto di misura Capradosso. Chi non approfitta di un allungo proprio su Capradosso è Poggio Nativo, che esce sconfitto sul campo dell’Atletico Canneto; perde anche Ginestra, sorpresa dalla tiberina Castrum Monterotondo. Seconda vittoria stagionale, invece, per l’Alba Sant’Elia, che ha battuto, in casa, Castel Giubileo, grazie anche ad una rete del nuovo arrivato Papucci. Infine, è Fidene ad aggiudicarsi il derby romano contro Mideporte Colle Salario, grazie al gol del solito Danilo Novelli che ha rotto la situazione di pareggio al 90’, siglando il 3-2.Alba Sant’Elia-Castel Giubileo 2-1: Papucci, Alessio Cesaretti (A), Cappa (CG)Amatrice-Poggio Mirteto 3-0: Colangeli, Ciccalotti, GianfeliceAtletico Canneto-Poggio Nativo 3-1: Cacchiani, Croce, Passarani (AT), Mevoli (PN)Bf Sport-Grotti 7-0: Tolomei, Grifoni, 3 Antonacci, Cavallari, De GiorgiFidene-Mideporte Colle Salario 3-2: 2 Novelli, Pampaloni (F), 2 Barrea (MCS)Futbol Montesacro-Capradosso 2-1: Soldano, Scriva (FM), Ortenzi (C)Ginestra-Castrum Monterotondo 0-2: Scarafile, MagurnoAmatrice 22Bf Sport e Futbol Montesacro 19Poggio Nativo 14Capradosso 13Ginestra 12Castrum Monterotondo 11 Fidene 10 Mideporte Colle Salario e Atletico Canneto 8Poggio Mirteto e Alba Sant’Elia 7Castel Giubileo e Grotti 2