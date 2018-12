PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Tutto è pronto per la nona giornata del campionato di Prima categoria. La capolista Amatrice giocherà in casa, al “Tilesi”, contro Poggio Mirteto, a secco di vittorie da due giornate. Vogliose di rimanere in lotta per il primo posto sono Bf Sport e Futbol Montesacro, che sfideranno rispettivamente Grotti e Capradosso. Alba Sant’Elia, dopo il turno di riposo, tornerà in campo nel match di medio-bassa classifica contro la romana Castel Giubileo, mentre Poggio Nativo verrà ospitato dall’Atletico Canneto; la gara, come da ordinanza, verrà giocata a porte chiuse. Infine, Ginestra, desiderosa di mantenersi in scia delle prime cinque, giocherà tra le mura amiche contro Castrum Monterotondo, mentre a Roma cresce l’attesa per il sentitissimo derby tra le due romane Fidene e Mideporte Colle Salario.Alba Sant’Elia-Castel Giubileo (a Rieti, “Macelletto, arbitro Valentini di Ciampino)Atletico Canneto-Poggio Nativo (arbitro Santilli di Rieti)Bf Sport-Grotti (a Rieti, “Gudini”, arbitro Spampinato di Ciampino)Futbol Montesacro-Capradosso (arbitro Valzano di Roma 1)Ginestra-Castrum Monterotondo (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Fidene-Mideporte Colle Salario (arbitro Mammucari di Albano Laziale)Amatrice-Poggio Mirteto (arbitro Ravaioli di Tivoli)Amatrice 19Bf Sport e Futbol Montesacro 16Poggio Nativo 14Capradosso 13Ginestra 12Castrum Monterotondo e Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto e Fidene 7Atletico Canneto 5Alba S.Elia 4Castel Giubileo e Grotti 2