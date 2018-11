PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA, GIRONE C

Domenica 25 ore 10.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo una settimana di stop a causa dell’aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini, tornano in campo le squadre del campionato di Prima categoria. Novità per quanto riguarda le formazioni del torneo: la società sabina del Cantalupo si è ufficialmente ritirata dalla competizione e, perciò, è stato annullato, dal Comitato regionale, il match in programma per questa giornata, che vedeva la squadra di mister Bianchi affrontare in trasferta la romana Mideporte Colle Salario.Nella giornata di ieri, venerdì 23 novembre, è arrivato il comunicato ufficiale riguardante il ritiro del Cantalupo: la squadra reatina dovrà pagare una ammenda di 1500€, mentre tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che verrà formulata senza tenere conto dei risultati delle gare finora giocate dalla formazione di mister Bianchi. Le squadre che avrebbero dovuto incontrare il Cantalupo, osserveranno un turno di riposo, seguendo lo stesso iter deciso dalla Federazione dopo il ritiro alla prima giornata del Montasola.Per quanto concerne le partite in programma, tante saranno le sfide decisive per smuovere ancora di più la classifica. Impegno importante per Bf Sport, che se la giocherà sul campo del Capradosso, mentre Futbol Montesacro ed Amatrice sfideranno entrambe in trasferta le tiberine Castel Giubileo e Castrum Monterotondo. Ginestra, vogliosa di rimanere al passo delle prime quattro della classifica, affronterà Grotti, mentre Fidene se la vedrà contro l’Atletico Canneto, che giocherà in casa ma a porte chiuse. Poggio Nativo, dopo la pesante sconfitta per 7-1 sul campo del Fidene nella scorsa giornata, proverà a rifarsi nel match contro Poggio Mirteto. Ad osservare il turno di riposo, in questa ottava giornata, sarà l’Alba Sant’Elia, moralmente rigenerata dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale, nello scorso turno, ai danni del Mideporte Colle Salario.Castel Giubileo-Futbol Montesacro (arbitro Mattioni di Viterbo)Atletico Canneto-Fidene (arbitro Romito di Viterbo)Capradosso-Bf Sport (arbitro Gherca di Albano Laziale)Grotti-Ginestra (arbitro Santilli di Rieti)Poggio Nativo-Poggio Mirteto (arbitro Ricci di Roma 2)Castrum Monterotondo-Amatrice (arbitro Cinquepalmi di Roma 1)Mideporte Colle Salario-Cantalupo annullata per ritiro squadra ospite dalla competizioneRiposo: Alba Sant’EliaAmatrice 16Bf Sport, Futbol Montesacro, Capradosso 13Ginestra, Poggio Nativo 11Castrum Monterotondo, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto 7 Atletico Canneto 5Fidene, Alba S.Elia 4Castel Giubileo 2Grotti 1