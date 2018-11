COMMENTI, VII GIORNATA, GIRONE C

Alba S.Elia-Mideporte Colle Salario 3-0

2 Bertone, Liberali

Marcello Fioravanti (Allenatore Alba S.Elia)

Alessandro Celani (Allenatore Mideporte Colle Salario)

Amatrice-Grotti 5-0

Vitale, Colangeli, Ciogli, Ciccalotti, T.Pietrangeli

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Grotti)

Bf Sport-Castel Giubileo 4-0

2 Cantonetti, 2 Antonacci

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Cantalupo-Atletico Canneto 0-2

Mencio, Valzecchi

Lamberto Bianchi (Allenatore Cantalupo)

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Fidene-Poggio Nativo 7-2

Pacetti, Novelli, 2 Ciccanti, Piani, Moccero, Sabatilli (F), D’Angeli, D’Annibale (PN)

Danilo Novelli (Giocatore Fidene)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Ginestra-Capradosso 0-0

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Franco Tempesta (Direttore Sportivo Capradosso)

Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo 1-2

Bastioni (PM), 2 Donato (CM)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Daniele Benigni (Vice Allenatore Castrum)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VIII GIORNATA, GIRONE C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella settima giornata del campionato di Prima categoria, vincono Bf Sport e Amatrice, rispettivamente contro Castel Giubileo e Grotti, e raggiungono in vetta il Futbol Montesacro, per questa giornata a riposo. Prima vittoria stagionale per l’Alba Sant’Elia, vittoriosa in casa contro il Mideporte, mentre l’Atletico Canneto ha espugnato il campo del Cantalupo. 0-0 tra Ginestra e Capradosso, mentre Poggio Nativo cade rovinosamente sul terreno di gioco di Fidene. Infine, vince in trasferta il Castrum Monterotondo, che ha battuto di misura Poggio Mirteto.: «Abbiamo sbloccato subito il match. Durante la partita siamo cresciuti, riuscendo a portare a casa i primi tre punti stagionali. In settimana avevamo preparato bene questa sfida e si è visto oggi».: «Oggi, purtroppo, eravamo in pochi, calcolando che in 16 erano assenti e che oggi abbiamo perso un altro ragazzo per infortunio. Questa non è la mia squadra, nel senso che sappiamo che possiamo giocare meglio di oggi. A causa di qualche episodio, i nostri avversari sono riusciti a siglare i gol che hanno portato alla nostra sconfitta. Speriamo di rifarci quanto prima».: «Nel primo tempo siamo stati un po’ nervosi e contratti. E’ stato un problema di testa: molte volte capita di vedere le classifiche prima di giocare, ma bisogna capire che tutte le sfide sono da giocare come quella di oggi. Nel secondo tempo ci siamo sciolti ed abbiamo portato a casa questo risultato che ci mantiene in alto. Oggi ho anche voluto dare un po’ di spazio a quelli che avevano giocato meno e sono contento nel complesso della prova che hanno dato i ragazzi. Tutti si allenano bene e scalpitano per entrare la domenica».: «Nel primo tempo siamo stati in partita e anche nel secondo abbiamo tenuti fino a quando abbiamo sbagliato il rigore, che poi ha condizionato la gara, tenendo conto che avevamo pochissimi uomini per i cambi ed avevamo speso molto. La mia squadra può fare molto meglio. Il campionato è ancora molto lungo e credo che potremmo dire la nostra nelle prossime partite. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma abbiamo comunque avuto le nostre occasioni».: «Vittoria importantissima per riprendere la marcia e mantenere alto il morale. Dopo un periodo di studio dove abbiamo avuto costantemente il possesso palla e sciupato alcune buone occasioni, al 35° abbiamo sbloccato la partita con un goal di Antonacci. Nella ripresa, abbiamo continuato a macinare gioco e a creare occasioni fino a chiudere la partita con un'altro goal di Antonacci e la doppietta di Cantonetti. Soddisfatto per come i ragazzi hanno interpretato la partita, che dopo la sosta non era per niente facile. Adesso testa subito a domenica prossima, dove ci attende una partita difficile, visto anche la grande emergenza in cui ci troviamo in questo periodo».: «Prima frazione equilibrata poi, nella ripresa, i nostri avversari sono usciti bene ed hanno vinto. Loro sono una squadra valida, quadrata ed organizzata. Noi dobbiamo sicuramente lavorare e magari trovare qualche rinforzo, in quanto abbiamo una lista non corta di infortunati».: «Siamo partiti con la formazione migliore possibile, creando già al 5’ un’ottima palla gol che, però, si è stampata sulla traversa. A causa di due errori difensivi, purtroppo, gli avversari hanno siglato i due gol che hanno permesso la nostra sconfitta. Il risultato è giusto ma a causa di nostri demeriti. I ragazzi stanno migliorando ma sicuramente ci vorrà del tempo e, magari, anche qualche innesto. Merito al Canneto di aver siglato i gol, cosa che noi non abbiamo fatto. Ora, testa al match di mercoledì, in cui si potrà già vedere se questa squadra ha le capacità di combattere per zone più nobili della classifica».: «Stiamo crescendo. Sapevamo del forte pressing dei nostri avversari e, perciò, l’abbiamo preparata a dovere. Abbiamo siglato i due gol nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo controllato il risultato, rischiando quasi mai. Dobbiamo continuare a lavorare, per poter fare un buon campionato».: «In questo match sono rientrati tutti i titolari, dopo vari infortuni. Abbiamo fin da subito messo la partita sui giusti binari, portando a casa questi fondamentali 3 punti».: «Commentare una sconfitta di questa portata è davvero difficile, nel senso che la dimensione dello "schiaffone" preso non consente grosse valutazioni. È evidente che l'unico responsabile sia io, senza girarci intorno. Pertanto chiedo scusa profondamente alla società, al presidente Fanasca, al direttore Pieroncini, al patron Vagni ed al mio amico Danilo Guidi; a Fidene si è consumata una pagina ridicola di questa gloriosa società, di cui ripeto mi sento l'unico responsabile. Però, nonostante tutto, credo che questo gruppo abbia un'anima calda e forte che verrà fuori: da questi momenti si esce fuori solo mangiando pane e sudore. Perciò testa al lavoro ed a Cantalupo».: «Risultato giusto. Forse, con un po' di fortuna in più, potevamo fare l'impresa, anche perché impresa sarebbe stata! Abbiamo giocato con la giusta concentrazione, consapevoli di affrontare una squadra forte, rispettando i nostri avversari, gente che fa e ha fatto la storia del calcio reatino, con un ottimo allenatore in panchina e una società importante...il rammarico è per un secondo tempo in cui non ci abbiamo provato come avevo chiesto, anche se due occasioni importanti le abbiamo create, ma ci sta. Lavoriamo tanto durante la settimana, cercando di correggere le nostre lacune e piano piano ci stiamo riuscendo e sinceramente non posso chiedere di più dai ragazzi...questa è gente dal cuore grande, che non molla mai e molti si sacrificano, trascurando famiglia, lavoro e tempo libero per far parte di un gruppo cosi speciale...Complimenti a tutti i miei giocatori e alla gente che ci segue!».: «Abbiamo giocato in un campo molto piccolo e, perciò, le due formazioni non hanno potuto creare molte azioni degne di nota. Potevamo, forse, osare di più per sviluppare al massimo il nostro potenziale. Così, purtroppo, non è stato. Peccato. Ci rifaremo già dalla prossima gara».: «Risultato a prescindere abbiamo disputato una bella partita, ma il calcio è anche questo, non sempre porta a casa il risultato chi gioca meglio! Inutile piangersi addosso, ci aspettano due trasferte difficili: ci vuole la testa giusta già dagli allenamenti settimanali, nessun dorma!»: «Una partita bellissima, combattuta tra due ottime squadre, in bilico fino a metà del secondo tempo. Dopo il vantaggio del Poggio Mirteto, i nostri ragazzi hanno cercato con veemenza e organizzazione prima il gol del pareggio con Donato e poi, dopo una bellissima azione corale, ci siamo visti annullare il gol del vantaggio. Allo scadere, Poggi serve un assist perfetto per Donato che, con un grande scatto, a fine partita ci regala una vittoria importantissima. È giusto rimarcare il grande impegno di tutta la squadra e, mai come questa partita, i cambi sono stati decisivi. Donato in 20’ ha siglato una doppietta, Poggi ha regalato l'assist del vantaggio e anche De Marco, Muraca e gli altri cambi sono entrati con lo spirito giusto. Siamo contenti anche per il ritorno in campo dal primo minuto di Fioramonti, che ci ha dato centimetri e grinta e soprattutto per il fatto che la partita l'abbiamo conclusa con ben otto fuori quota in campo. Stiamo raccogliendo meritatamente quello che abbiamo lasciato un po' per strada a inizio campionato. Ora testa a domenica per il match contro Amatrice. Vogliamo proseguire su questa strada».Futbol Montesacro, Bf Sport, Amatrice 16Capradosso 13Ginestra 12Poggio Nativo* 11Castrum Monterotondo, Atletico Canneto, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Fidene 7Alba S.Elia 5Cantalupo*, Castel Giubileo 2Grotti 1* partite in menoAtletico Canneto-FideneCapradosso-Bf SportCastel Giubileo-Futbol MontesacroCastrum Monterotondo-AmatriceGrotti-GinestraMideporte Colle Salario-CantalupoPoggio Nativo-Poggio MirtetoRiposa: Alba Sant’Elia