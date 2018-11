RISULTATI E MARCATORI, VII GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella settima giornata del campionato di Prima categoria, vincono ancora Amatrice e Bf Sport, che hanno battuto rispettivamente Grotti e Castel Giubileo, agganciando perciò la capolista romana Futbol Montesacro, che in questa giornata ha osservato il turno di stop. Cade in trasferta il Poggio Nativo, battuto in casa del Fidene con un largo 7-2. Prima vittoria stagionale, invece, per l’Alba Sant’Elia, che ha battuto il Mideporte Colle Salario con un rotondo 3-0. Seconda vittoria consecutiva, invece, per l’Atletico Canneto, che ha battuto in trasferta 2-0 Cantalupo. Terza sconfitta stagionale, invece, per Poggio Mirteto, che cade tra le mura amiche contro la romana Castrum Monterotondo. Finisce, invece, a reti bianche la sfida di medio-alta classifica tra Ginestra e Capradosso.Alba S.Elia-Mideporte Colle Salario 3-0: 2 Bertone, LiberaliAmatrice-Grotti 5-0: Vitale, Colangeli, Ciogli, Ciccalotti, T.PietrangeliBf Sport-Castel Giubileo 4-0: 2 Cantonetti, 2 AntonacciCantalupo-Atletico Canneto 0-2: Mencio, ValzecchiFidene-Poggio Nativo 7-2: Pacetti, Novelli, 2 Ciccanti, Piani, Moccero, Sabatilli (F), D’Angeli, D’Annibale (PN)Ginestra-Capradosso 0-0Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo 1-2: Bastioni (PM), 2 Donato (CM)Futbol Montesacro, Bf Sport, Amatrice 16Capradosso 13Ginestra 12Poggio Nativo* 11Castrum Monterotondo, Atletico Canneto, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Fidene 7Alba S.Elia 5Cantalupo*, Castel Giubileo 2Grotti 1* partite in meno