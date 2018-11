PROGRAMMA GARE, VII GIORNATA, GIRONE C

Domenica 11, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la settima giornata del campionato di Prima categoria. Domani, scenderanno in campo le 14 squadre del torneo, mentre osserverà il turno di riposo la capolista Futbol Montesacro. Occasione d’oro per le due inseguitrici, Bf Sport ed Amatrice, che se la vedranno rispettivamente contro Castel Giubileo e Grotti e che cercheranno di ritornare a pari punti proprio con Montesacro.Dopo la sconfitta interna della scorsa giornata contro Amatrice, Capradosso è pronta a rifarsi, sfidando in trasferta Ginestra. La romana Castrum Monterotondo sfiderà in trasferta il Poggio Mirteto, mentre Cantalupo ospiterà l’Atletico Canneto. Alba Sant’Elia, vogliosa dei primi tre punti stagionali, giocherà tra le mura amiche contro la tiberina Mideporte Colle Salario, mentre Poggio Nativo, in attesa di recuperare mercoledì 14 la sfida contro Cantalupo, giocherà in trasferta sul campo del Fidene.Alba Sant’Elia-Mideporte Colle Salario (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Bocci di Roma 2)Bf Sport-Castel Giubileo (a Rieti, “Gudini”, arbitro Prencipe di Tivoli)Cantalupo-Atletico Canneto (arbitro Fiore di Roma 1)Fidene-Poggio Nativo (arbitro Pisaltu di Civitavecchia)Ginestra-Capradosso (arbitro Agostino di Roma 1)Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo (arbitro Gherca di Albano Laziale)Amatrice-Grotti (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)Riposo: Futbol MontesacroFutbol Montesacro 16Amatrice, Bf Sport 13Capradosso 12Ginestra, Poggio Nativo* 11Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto 7Castrum Monterotondo, Atletico Canneto 5Fidene 4Cantalupo*, Alba S.Elia, Castel Giubileo 2Grotti 1* gare in meno