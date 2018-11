COMMENTI, VI GIORNATA, GIRONE C

Atletico Canneto-Alba Sant’Elia 1-0

Croce

Massimiliano Tocci (Allenatore Atletico Canneto)

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Capradosso-Amatrice 0-1

Colangeli

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Castel Giubileo-Ginestra 0-1

Aureli

Romano Floccari (Allenatore Castel Giubileo)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Fidene-Cantalupo 4-2

Novelli, Piani, Ciccanti, Pacetti (F), Maxime, Abradum (C)

Danilo Novelli (Giocatore Fidene)

Lamberto Bianchi (Allenatore Cantalupo)

Grotti-Poggio Mirteto 1-2

Formichetti (G), Marcelli, Di Rocco (PM)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Mideporte Colle Salario-Futbol Montesacro 0-3

Sterpetti, Carota, Conte

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Luca Ghergo (Vice Allenatore Futbol Montesacro)

Poggio Nativo-Castrum Monterotondo 2-2

Miconi, Mevoli (PN), Donato, Scarafile (CM)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Christian Calenti (Direttore Tecnico Castrum)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VII GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nella sesta giornata del campionato di Prima categoria, continua a vincere la tiberina Futbol Montesacro che, approfittando del turno di riposo di Bf Sport, batte 0-3 Mideporte e perciò si porta al primo posto in solitaria. Non mantiene la scia il Capradosso, che viene sconfitto in casa all’ultimo minuto di recupero dall’Amatrice, che scavalca in classifica proprio Capradosso e raggiunge Babadook (altro nome di Bf Sport) al secondo posto. Prima vittoria stagionale per Fidene che, grazie al rotondo successo sul Cantalupo, si allontana dalla zona retrocessione. Vittorie di misura, invece, per Ginestra e Atletico Canneto che hanno battuto, rispettivamente, Castel Giubileo e Alba Sant’Elia. Vittoria anche per Poggio Mirteto che, grazie alla vittoria esterna sul campo del Grotti, smuove la sua classifica e si porta esattamente a metà classifica, zona meno calda e pericolosa. Unico pareggio di giornata è quello accaduto tra Poggio Nativo, che deve ancora recuperare un match) e Castrum Monterotondo.: «Sono subentrato al posto dell’ex mister da martedì e, perciò, non abbiamo potuto fare molto durante la scorsa settimana. Ho lavorato molto sullo spirito dei ragazzi che hanno giocato bene questa partita, a mio avviso a senso unico. Sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione, anche se ancora c’è da lavorare e da migliorare».: «Sapevamo di affrontare una squadra dura, su un campo sul quale sarà sempre difficile per tutti andare a vincere. Ce la siamo giocata alla pari, nonostante le nostre defezioni a causa di infortuni ed espulsi. Ovviamente loro avevano le giuste motivazioni, dopo il cambio in panchina ed alcuni recenti innesti. Noi, come al solito, abbiamo messo in campo tanta grinta ed impegno ma, purtroppo, non siamo stati fortunati. Loro, comunque, un’ottima squadra. Risultato che, alla fine, ci può stare».: «Sconfitta ampiamente immeritata. Abbiamo approcciato bene la gara, che è stata influenzata da una direzione di gara non precisa e con due metri di giudizio. L’azione che ha portato all’espulsione del nostro giocatore è stata la medesima, a parti inverse, che è accaduta nel primo tempo ma, purtroppo, l’arbitro ha decretato due giudizi diversi. Infine, il calcio d’angolo che ha portato al gol ospite è avvenuto al 50’ e 30 secondi, a tempo ampiamente finito. Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo di più anche perché, se loro sono la squadra da battere, allora noi ce la possiamo giocare fino alla fine con tranquillità».: «Partita equilibrata. A mio avviso, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sapevamo di incontrare una squadra forte e preparata. Dopo l’espulsione del loro difensore, abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi, anche perché loro si sono chiusi bene. Il match si poteva risolvere solo grazie ad un episodio e in questo caso è avvenuto proprio da palla inattiva. E’ accaduto a noi come poteva benissimo accadere a loro favore».: «»Partita da pareggio. Abbiamo perso a causa di un episodio, un errore difensivo. La nostra è una squadra molto giovane e, inoltre, ci mancavano alcuni giocatori importanti. Dobbiamo lavorare e cercare di fare meno errori, spesso dettati dalla poca esperienza dei nostri giovani».: «Vittoria meritata. Abbiamo lavorato bene durante la sosta, soprattutto a livello mentale, dopo il pareggio con il Colle Salario, partita in cui non abbiamo dato il meglio di noi. E’ stato importante lavorare sui nostri errori e sulla concentrazione: i risultati si sono visti fin da subito! Un approccio alla gara da grande squadra ci ha permesso di giocare il primo tempo in modo splendido, creando, oltre al gol, cinque palle gol nettissime. Nel secondo tempo, abbiamo amministrato il vantaggio creando ancora tanto. Sono contento. Dobbiamo lavorare ancora: non possiamo creare così tanto e non concretizzare. Vittoria che la squadra ha meritato per tanti motivi, ma soprattutto perchè abbiamo giocato con intelligenza, determinazione e precisione. Vittoria di un gruppo fantastico».: «Partita subito iniziata col piede giusto, grazie a come avevamo preparato il match, approfittando di alcune loro difficoltà. Purtroppo, però, non siamo riusciti ad andare in gol, cosa che invece hanno fatto loro. Siamo stati subito bravi a riprendere in mano la partita, pareggiando prima e andando in vantaggio prima della fine della prima frazione. Nella ripresa abbiamo chiuso il match con il 3-1 per poi dilagare con il 4-2. Nella ripresa abbiamo concesso pochissimo. Nel finale hanno siglato il 4-2 anche perché abbiamo abbassato la guardia grazie anche al punteggio, che comunque ci favoriva. Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, giocandola proprio come la avevamo preparata. Prima vittoria che fa morale e che ci allontana dalla zona più calda, consapevoli che possiamo stare in posti più alti. Ora, testa al ritorno di Coppa di mercoledì: ce la andremo a giocare, anche perché è ancora tutta aperta, visto il pareggio dell’andata».: «Siamo partiti bene, portandoci anche in vantaggio. Il campo, anche a causa delle condizioni atmosferiche molto avverse, non era in ottime condizioni, tutt’altro. Purtroppo primi due gol avversari sono nati da due infortuni del nostro estremo difensore. Abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita, ma i nostri avversari sono stati bravi a siglare più gol, un po’ per fortuna e un po’ per errori nostri. A mio avviso, calcolando il temporale abbattutosi su Fidene, il campo e ciò che si è visto durante il match, la partita si poteva concludere con un equo 1-1. Onore ai nostri avversari che hanno vinto, forse più per demeriti nostri che per reali meriti loro. Ovviamente con molti ragazzi stranieri è difficile giocare bene sotto il profilo tecnico e tattico, anche perché con molti devo anche ripartire da tecniche di base. Nonostante questo, molti sono già da poco migliorati (e di questo sono molto soddisfatto), ma, a mio avviso, ci vorrà del tempo».: «Purtroppo la gara è stata condizionata dall’arbitraggio. Primo tempo meglio i nostri avversari, che sono riusciti ad andare in duplice vantaggio. Al 46’ siamo rimasti in 10. Ripresa interamente dominata da noi, nel quale abbiamo anche accorciato le distanze. Subito dopo, in una nostra ripartenza, non ha espulso il loro portiere nonostante un suo fallo da ultimo uomo. Infine, al 90’ ha espulso un altro nostro giocatore solo perché ha ricordato all’arbitro il tempo di recupero. Non ho nulla da recriminare, ma sinceramente non ci sentiamo tutelati quando veniamo arbitrati da queste persone, che rovinano il calcio. Bravi anche i nostri avversari, che hanno smorzato la tensione che si era creata dopo la fine della gara».: «Bella vittoria, su un campo difficile. Prima frazione dominata mentre, nella ripresa, nonostante la nostra duplice superiorità numerica, i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà, accorciando anche le distanze e creando buone trame di gioco. Abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la gara ma, purtroppo, non le abbiamo sfruttate al meglio. L’importante, comunque, era vincere ed abbiamo vinto. Continuiamo così».: «Nel primo tempo abbiamo retto molto bene, mostrando anche un bel gioco. I nostri avversari sono passati in vantaggio con un bel gol, grazie ad uno schema da palla inattiva. Il secondo gol è arrivato grazie ad un loro contropiede, mentre noi protestavamo per un fallo di mano avversario al limite della loro area di rigore. Siamo rientrati dagli spogliatoi dopo l’intervallo con la voglia di riprendere la gara, colpendo però una volta la traversa e una volta un palo, con conseguente salvataggio sulla linea. Inoltre, siamo anche rimasti in 10. Nel finale, quando ormai eravamo stanchi, hanno siglato lo 0-3. Purtroppo, il match è stato influenzato dalle scelte del direttore di gara. Speriamo di avere un po’ di fortuna nelle prossime partite».: «Gara difficile e molto combattuta. Siamo molto soddisfatti della prestazione e della vittoria, arrivata giocando una partita contro una squadra difficile da affrontare. Adesso dovremmo essere bravi a lavorare e a mantenere alta la concentrazione in queste due settimane, visto che domenica prossima abbiamo il turno di riposo».: «Ho riguardato una decina di volte i risultati di questa giornata, perché il nostro 2-2 mi sembra veramente irreale. Il nostro portiere non ha compiuto una parata e loro hanno superato la metà campo forse una dozzina di volte, tra cui tre quattro contropiedi negli ultimi 10’, ma il calcio è pure questo. Chi ha visto la gara oggi ha visto un Poggio Nativo esemplare nel primo tempo che, incredibilmente, si è chiuso sul 2-1 per noi con il loro gol su punizione a 20 secondi dal duplice fischio, punizione scaturita da una nostra disattenzione. Nel secondo tempo la loro voglia di creare caos ed alcune scelte del direttore di gara hanno fatto la differenza. Il nostro mea culpa è esserci fatti trascinare in quel caos totale, ma ci sta! Peccato per un rigore clamoroso negato a Ciavattieri, un gol annullato per fuorigioco ridicolo a Mevoli, per un palo incredibile ed una clamorosa occasione di Luciani. Comunque sia, non posso che complimentarmi con i ragazzi che fino al triplice fischio ci hanno provato, oltre a lavorare tanto tutti durante la settimana. Questa gara ci servirà da esperienza per il futuro; adesso, non possiamo che rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme in vista della trasferta insidiosa di domenica prossima».: «Poggio Nativo: ottima squadra. Gara subito in salita per noi, in quanto abbiamo subìto il gol del vantaggio dopo soli 3’. Subito dopo abbiamo reagito ordinatamente, cercando di portare avanti il baricentro. Ci è stato negato un rigore nettissimo, prima del duplice vantaggio dei nostri avversari. Quasi alla fine del primo tempo, abbiamo accorciato le distanze. Nella ripresa, siamo partiti bene e abbiamo pareggiato il conto dei gol. E’ stato un match ben giocato da entrambe le formazioni. Il pareggio, a mio avviso, è un giusto risultato, anche se nella ripresa abbiamo avuto più occasioni noi dei padroni di casa. La squadra è in crescita e, sicuramente, faremo bene nelle prossime partite».Futbol Montesacro 16Amatrice, Bf Sport 13Capradosso 12Ginestra, Poggio Nativo* 11Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto 7Castrum Monterotondo, Atletico Canneto 5Fidene 4Cantalupo*, Alba S.Elia, Castel Giubileo 2Grotti 1* gare in menoAlba Sant’Elia-Mideporte Colle SalarioAmatrice-GrottiBf Sport-Castel GiubileoCantalupo-Atletico CannetoFidene-Poggio NativoGinestra-CapradossoPoggio Mirteto-Castrum MonterotondoRiposo: Futbol Montesacro