PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA, GIRONE C

Domenica 4, ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

RIETI - E’ iniziato il conto alla rovescia per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Prima categoria. Nella mattinata di domani, domenica 4 novembre, scenderanno in campo tutte le 14 squadre del torneo, tranne Bf Sport, che osserverà il turno di riposo. Unico match in programma alle ore 10.30 è la sfida tra la tiberina Castel Giubileo e Ginestra.Alle ore 11, tutti gli altri match: la capolista Futbol Montesacro sarà impegnata nel derby capitolino contro Mideporte Colle Salario mentre la prima inseguitrice, Capradosso, sarà impegnata nel derby interno contro Amatrice. Due saranno i derby reatini di medio-bassa classifica: l’Alba Sant’Elia se la vedrà in trasferta contro l’Atletico Canneto (ga a porte chiuse), mentre Grotti ospiterà in casa Poggio Mirteto. Interessante match sarà quello di Poggio Nativo, dove i ragazzi di mister Domenici affronteranno la romana Castrum Monterotondo. Infine, Fidene, vogliosa di smuovere la classifica, ospiterò la reatina Cantalupo, dando vita ad un match di sicuro divertimento.Castel Giubileo-Ginestra (arbitro Trionfera di Ostia Lido)Atletico Canneto-Alba Sant’Elia (arbitro Stotani di Viterbo)Capradosso-Amatrice (a Quattro Strade, arbitro Degli Abbati di Roma 1)Fidene-Cantalupo (arbitro Gasbarri di Roma 1)Grotti-Poggio Mirteto (arbitro Rosati di Roma 2)Mideporte Colle Salario-Futbol Montesacro (arbitro Morano di Civitavecchia)Poggio Nativo-Castrum Monterotondo (arbitro Bocci di Roma 2)Riposo: Bf SportBf Sport, Futbol Montesacro 13Capradosso 12Poggio Nativo*, Amatrice 10Ginestra, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo 4Cantalupo*, Atletico Canneto, Castel Giubileo, Alba Sant’Elia 2Grotti, Fidene 1