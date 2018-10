I COMMENTI, V GIORNATA, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Fidene 1-1

Di Casimirro (ASE), Novelli (F)

Marco Ianni (dirigente Alba Sant’Elia)

Massimiliano Faggetti (Allenatore Fidene)

Bf Sport-Mideporte Colle Salario 1-0

Grillo

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte)

Cantalupo-Poggio Nativo RINVIATA

Partita rinviata per impraticabilità del campo.

Futbol Montesacro-Atletico Canneto 3-1

Ruggero, 2 Carota (FM), Passarani (AC)

Luca Ghergo (Vice Allenaotre Futbol Montesacro)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atl.Canneto)

Poggio Mirteto-Capradosso 0-3

Tosoni, Carloni, Ortenzi

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Franco Tempesta (Direttore Sportivo Capradosso)

Amatrice-Castel Giubileo 3-1

Pica, Ciccalotti, Colangeli (A) Agnetelli (CG)

Luca Di Santo (Vice Allenaotre Amatrice)

Lamberto Mazzoli (Allenatore Castel Giubileo)

Castrum Monterotondo-Grotti 5-0

Donato, De Felice, Santarelli, Scarafile, Magurno

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum)

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nella quinta giornata del campionato di Prima categoria, vincono ancora le capolista Bf Sport e Futbol Montesacro che battono, rispettivamente, Mideporte Colle Salario e Atletico Canneto. Vince anche Amatrice, che batte al “Tilesi” la romana Castel Giubileo. Netta vittoria della tiberina, che schianta in casa la reatina Grotti, con il punteggio di 5-0. Rotonda vittoria anche per Capradosso, che vince con il punteggio di 0-3 in casa del Poggio Mirteto. Nella zona di bassa classifica, pareggiano per 1-1 l’Alba Sant’Elia e Fidene, racimolando un punto a testa che, ai fini della classifica, non accontenta nessuna delle due formazioni. Rinviato, invece, il match tra Cantalupo e Poggio Nativo, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Per questo turno, ha riposato la formazione reatina del Ginestra.Guardando la classifica, sono ben cinque le squadre chiuse in soli tre punti: a quota 13 le capolista Bf Sport e Futbol Montesacro, che distanziano la seconda, Capradosso, di un solo punto mentre, in terza posizione a quota 10, si presentano Poggio Nativo (che dovrà recuperare il match rinviato) e Amatrice. I prossimi turni saranno, sicuramente, decisivi per far emergere le formazioni che si contenderanno le primissime posizioni fino alla fine del torneo.. «Partita condizionata, ovviamente, dal maltempo. Siamo rimasti in 10 al 30’ del primo tempo ma, nonostante l’inferiorità numerica, si è chiuso sullo 0-0. Nella ripresa, sono stati assegnati due rigori, uno per parte: loro lo hanno segnato e noi, purtroppo, no. Nonostante tutto, ci abbiamo creduto fino alla fine e, proprio nei minuti finali, abbiamo raggiunto il pareggio con Di Casimirro, bravo ad approfittare di un batti e ribatti in area. Vorrei sottolineare la grande prova proprio del nostro Di Casimirro: oggi ha debuttato dal 1’ e ha ben figurato; è un ragazzo giovane, della nostra juniores. Infine, un plauso va a tutti i ragazzi, che non hanno mollato ed hanno messo in campo grande orgoglio e forza di volontà. Complimnti anche ai nostri avversari: sono una buona squadra e non meritano certo la posizione in classifica che occupano».: «Ottima prestazione di tutti i nostri giocatori, che hanno svolto una partita di carattere, su un campo praticamente impraticabile. Peccato per il pareggio, avvenuto al 96’, su una rimessa assegnata al contrario dall'arbitro. Bisogna continuare e ripartire da questa prestazione, perché siamo un grande gruppo».: «Vittoria importantissima! Faccio i complimenti ai ragazzi per quanto messo ed espresso oggi in campo. Abbiamo sofferto più del previsto, grazie anche alla scelta scellerata dell’arbitro di annullare un goal per fuorigioco da un cross dal fondo. Adesso, ci attende lo stop, dove cercheremo di recuperare alcuni calciatori. Oggi, per la cronaca, in lista eravamo 13 e, inoltre, abbiamo subìto l'ennesimo infortunio di Riccardo Patacchiola, al quale faccio il più grosso in bocca al lupo. Rimaniamo umili e andiamo avanti di partita in partita».: «Bella partita. A mio avviso, la nostra migliore prestazione dall’inizio della preparazione precampionato. Il loro gol è arrivato su un loro “non tiro” in quanto hanno siglato il gol la cui azione era viziata da un fallo evidente in area di rigore. Peccato tornare a casa a mani vuote, perché non rispecchia quanto fatto durante la partita dai nostri uomini. C’è un po’ di rammarico nei ragazzi in quanto meritavamo di più e perché sanno di aver fatto un’ottima prestazione».: «Abbiamo disputato una buona gara, tranne nella zona centrale del primo tempo, dove non siamo riusciti a sfruttare bene alcune ripartenze. Sistemandoci poi in maniera diversa, siamo riusciti a ripartire bene, concedendo poco agli avversari. Peccato per il gol subìto all'ultimo secondo di gioco, ma complimenti a Passarani per aver realizzato il gol con una punizione bellissima».: «Risultato giusto. Quando approcci male un match, senza concentrazione e senza pressione durante la gara, il risultato diventa pesante e non c’è nulla da recriminare. Complimenti ai nostri avversari: un’ottima squadra, ben attrezzata. Dobbiamo impegnarci di più: testa bassa e lavorare, lavorare, lavorare!».: «La domenica è lo specchio di come ti alleni in settimana! Una sconfitta che spero sia da stimolo per i prossimi impegni. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti determinanti per portare a casa i risultati, ma siamo un grande gruppo e lavoreremo al meglio. Grazie ai tanti sostenitori nonostante il maltempo!».: «Ottima vittoria, considerando le assenze importanti. Ringrazio il mister, lo staff e tutti i ragazzi per tutto ciò che hanno fanno nel lavoro settimanale e per come sono scesi in campo ieri: grintosi, determinati e vogliosi di portare a casa i tre punti, ad ogni costo. Continuiamo così!».: «Un passo in avanti rispetto alla partita precedente; c’è molto da lavorare, soprattutto sulle disattenzioni individuali. Venivano da un turno di riposo e, di questo, la squadra ne ha risentito. La strada è molto lunga: il campionato è difficile, poiché le squadre avversarie sono molto attrezzate! Vorrei sottolineare la prova superlativa di Alessandro Onesti, un esempio per tutti! Ottima la direzione dell’arbitro».: «Sono molto rammaricato per ciò che ho visto nel match di ieri. A mio avviso, non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato contro una buona squadra ma il problema di fondo è stata la direzione di gara, che ha lasciato molto a desiderare in molte occasioni. A causa degli errori del direttore di gara, abbiamo subìto questa sconfitta».: «I ragazzi hanno approcciato nel modo giusto questo match, incanalandola subito sui giusti binari dopo solo 1’. Subito dopo, non abbiamo mai rischiato e tutti hanno interpretato bene la gara nella maniera giusta. Un plauso va a tutti i ragazzi, titolari e non per come hanno giocato questo match».: «Partita da dimenticare. Siamo arrivati al campo in 11 contati, in quanto siamo rimasti bloccati a causa di un incidente sulla Salaria. Peccato perdere così. Ci rialzeremo presto, ne sono sicuro».Bf Sport, Futbol Montesacro 13Capradosso 12Poggio Nativo*, Amatrice 10Ginestra, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo 4Cantalupo*, Atletico Canneto, Castel Giubileo, Alba Sant’Elia 2Grotti, Fidene 1Atletico Canneto-Alba Sant’EliaCapradosso-AmatriceCastel Giubileo-GinestraFidene-CantalupoGrotti-Poggio MirtetoMideporte Colle Salario-Futbol MontesacroPoggio Nativo-Castrum MonterotondoRiposo: Bf Sport