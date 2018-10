RISULTATI E MARCATORI, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - In Prima categoria, quarta vittoria delle due capoliste Bf Sport e Futbol Montesacro: la formazione reatina si è imposta per 1-0, al “Gudini” di Rieti, sul Mideporte Colle Salario mentre la formazione romana ha battuto l’Atletico Canneto con il punteggio di 3-1. Vittoria importante e convincente del Capradosso, che ha battuto con un rotondo 0-3 la formazione del Poggio Mirteto, decidendo la prima sconfitta stagionale degli uomini del presidente Sautelli. Vince ancora Amatrice: i ragazzi di mister Bucci hanno sconfitto, in casa al “Tilesi”, la formazione tiberina del Castel Giubileo con il punteggio di 3-1. Ampia vittoria, invece, del Castrum Monterotondo, che si è imposta per 5-0 sulla reatina Grotti. Nella zona di bassa classifica, invece, è arrivato il pareggio tra Alba Sant’Elia e Fidene. Unico match rinviato è stato il confronto tra Cantalupo e Poggio Nativo, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Per questo turno, ha riposato la squadra sabina del Ginestra.Alba Sant’Elia-Fidene 1-1: Di Casimirro (ASE), Novelli (F)Bf Sport-Mideporte Colle Salario 1-0: GrilloCantalupo-Poggio Nativo rinviata per impraticabilità del campoFutbol Montesacro-Atletico Canneto 3-1: Ruggero, 2 Carota (FM), Passarani (AC)Poggio Mirteto-Capradosso 0-3: Tosoni, Carloni, OrtenziAmatrice-Castel Giubileo 3-1: Pica, Ciccalotti, Colangeli (A)Castrum Monterotondo-Grotti 5-0: Donato, De Felice, Santarelli, Scarafile, MagurnoBf Sport, Futbol Montesacro 13Capradosso 12Poggio Nativo*, Amatrice 10Ginestra, Mideporte Colle Salario 8Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo 4Cantalupo*, Atletico Canneto, Castel Giubileo, Alba Sant’Elia 2Grotti, Fidene 1*una partita in meno