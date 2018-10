PROGRAMMA GARE, V GIORNATA, GIRONE C

Domenica, ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto è pronto per la quinta giornata del campionato di Prima categoria, che si giocherà domani, domenica 28 ottobre.Cinque i match che si giocheranno alle ore 11: due i derby reatini, che vedranno Cantalupo e Poggio Mirteto affrontare rispettivamente Poggio Nativo e Capradosso. Negli altri campi reatini, in programma la sfida di bassa classifica al “Macelletto”, tra Alba Sant’Elia e Fidene mentre, al “Gudini”, scenderà in campo il Bf Sport di mister Colantoni, che affronterà la tiberina Mideporte Colle Salario. Unica reatina che giocherà in trasferta in mattinata è l’Atletico Canneto, che sarà ospitata dal Futbol Montesacro.Solo due i match in programma alle ore 14.30: Amatrice giocherà in casa, al “Tilesi”, contro la romana Castel Giubileo mentre Grotti affronterà, in trasferta, il Castrum Monterotondo. Per questa giornata, sarà la formazione di Ginestra, allenata da mister leoni, ad osservare il turno di riposo.Alba Sant’Elia-Fidene (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Ventrelli di Ciampino)Bf Sport-Mideporte Colle Salario (a Rieti, “Gidini”, arbitro Giomi di Tivoli)Cantalupo-Poggio Nativo (arbitro Angelucci di Rieti)Futbol Montesacro-Atletico Canneto (arbitro Sanna di Ostia Lido)Poggio Mirteto-Capradosso (arbitro Santilli di Rieti)Amatrice-Castel Giubileo (arbitro Ghinelli di Roma 2)Castrum Monterotondo-Grotti (arbitro Melfi di Roma 2)Riposo: GinestraBf Sport, Poggio Nativo, Futbol Montesacro 10Capradosso 9Mideporte Colle Salario, Ginestra 8Amatrice 7Poggio Mirteto 4Cantalupo, Atletico Canneto, Castel Giubileo 2Castrum Monterotondo, Alba Sant’Elia, Grotti 1Fidene 0