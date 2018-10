I COMMENTI

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

Daniele Benigni (Vice Allenatore Castrum)

IL TABELLINO

Capradosso

Castrum Monterotondo

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Vittoria sofferta per il Capradosso: 2-1 al Castrum Monterotondo, ma tre punti pesanti visto che la vetta è ora a una sola lunghezza. I reatini prima passano in vantaggio con Salusest e poi si fanno recuperare dai romani, grazie ad un calcio di rigore siglato da Santarelli. Sul finale è Ortenzi a regalare al Capradosso tre punti d'oro.Primo tempo povero di emozioni. L’unica conclusione davvero pericolosa arriva dopo un solo giro d’orologio, con il tiro al volo del centrocampista padrone di casa Ottaviani, con il pallone che si stampa sulla traversa prima di uscire dal rettangolo di gioco. I ventidue in campo, per tutto il corso della prima frazione, giocano molti palloni ed esprimono un buon possesso palla ma, si può dire, fine a sé stesso. Molti i capovolgimenti di fronte, che però non danno i risultati sperati anche grazie alla bravura di entrambe le difese.Secondo tempo molto più acceso. Al 17’ è Capradosso ad andare in vantaggio con il neo-entrato Salusest, bravo in mischia ad anticipare i difensori tiberini e a deviare sotto porta il pallone, che si insacca in rete. Neanche il tempo di festeggiare ed arriva il gol del pareggio del Castrum, con il capitano Santarelli, che prima si guadagna un rigore e poi lo trasforma. Nel finale, al 42’, arriva il nuovo sorpasso di Capradosso con Ortenzi, abile e reattivo a sfruttare una torre di Mancini, dopo gli sviluppi di una punizione dalla trequarti, battuta da Simotti. Nei quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, il signor Trecca della sezione di Roma 2, il Monterotondo prova a pareggiare il conto dei gol, ma la difesa casalinga non concede alcuno spazio. Finisce così, perciò, il match: Capradosso batte Castrum Monterotondo con il punteggio di 2-1.: «Partita difficile, giocata contro un’ottima squadra: lo sapevamo. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 buone occasioni da gol, ovvero una traversa di Ottaviani e due occasioni dubbie, nel senso che il direttore di gara non le ha reputate come possibili calci di rigore. A mio avviso, almeno uno dei tre rigori non concessi dall’arbitro dovevano essere, invece, assegnati dal direttore di gara, in quanto netti. Subito dopo aver segnato il primo gol abbiamo concesso a loro un rigore, netto, a causa di una nostra disattenzione difensiva: un errore, a mio avviso, di impostazione. Nonostante ciò, ci abbiamo creduto fino alla fine, cercando di buttare in mezzo molti palloni destinati alle nostre torri. Proprio su un’azione così è nato il gol di Ortenzi. Ora, pensiamo partita dopo partita, cercando di fare più punti possibili».: «Abbiamo sprecato un’altra partita. Questo è il secondo match di fila in cui sprechiamo tutto nel finale. Il pareggio, a nostro avviso, poteva starci: abbiamo giocato bene. Purtroppo, abbiamo tanto da recriminare a noi stessi, in quanto alla fine vince chi mette in campo la giusta testa e la giusta mentalità, oltre alle capacità tecniche. L’impegno dei ragazzi è massimo e continuo, però dobbiamo ancora lavorare su queste piccole cose che poi, alla fine, ti possono condannare».: Santarelli, Carloni (dal 35’ st. D’Angeli), Massimi, Tosoni, Formichetti, Mancini, Ottaviani (dal 9’ st. Amadei), Simotti, Diomande (dal 30’ st. De Fulgentis), Ortenzi (dal 42’ st. Cipolloni), Recchia (dal 13’ st. Salusest). A disposizione: Micaloni, Moua Moussa, Carmesini, Falasca. All. Marco Pompili.: Cristofalo, Antonini (dal 43’ st. Prosperi), Erbo, Checchi, De Felice, Luci, Quattrocchi, Magurno, De Marco (dal 27’ st. Poggi), Santarelli, Ciofani (dal 35’ st. Donato). A disposizione: Avallone, Benigni, Cingolani, Curi, Fiocchetta, Morgante. All. Massimo Bruni.: Trecca di Roma 2: 17' st Salusest (Cap), 20' st Santarelli (Cas), 42' st Ortenzi (Cap). ammoniti: Salusest, Santarelli, Massimi, Mancini (Capr.), Magurno, Ciofani (Cas.); allontanato mister Pompili (Cap); angoli: 3-3.