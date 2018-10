PROGRAMMA GARE, IV GIORNATA, GIRONE C

Domenica, ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo le emozioni della terza giornata, le 15 squadre del campionato di Prima sono pronte ad affrontare la quarta giornata del campionato, che prevede tutte gare nella mattinata di domani, domenica 21. Unico match in programma alle 10.30 è quello tra la romana Castel Giubileo e la sabina Poggio Mirteto, che nella scorsa giornata ha osservato il turno di riposo.Alle 11, invece, si giocheranno le altre gare: la capolista Bf Sport sarà di scena sul campo dell’Atletico Canneto, mentre le sue due dirette inseguitrici, Amatrice e Mideporte Colle Salario avranno una giornata di campionato totalmente diversa: la reatina osserverà il turno di riposo, mentre la tiberina giocherà in casa contro Ginestra. Vogliose di acquisire i primi tre punti stagionali sono l’Alba Sant’Elia e Fidene, impegnate rispettivamente in trasferta contro Cantalupo e in casa contro Futbol Montesacro. Infine, ultimo match in programma è quello che si giocherà a Poggio Nativo tra il Poggio Nativo di mister Domenici e il Grotti di mister Mastroiaco.Castel Giubileo-Poggio Mirteto (arbitro Gasbarri di Roma 1)Atletico Canneto-Bf Sport (Amato di Tivoli)Cantalupo-Alba Sant’Elia (Carrone Tamburro di Tivoli)Capradosso-Castrum Monterotondo (a Quattro Strade, Trecca di Roma 2)Fidene-Futbol Montesacro (Franciosa di Ciampino)Mideporte Colle Salario-Ginestra (Eletti di Tivoli)Poggio Nativo-Grotti (Testa di Roma 2)Riposo: AmatriceBf Sport 9Mideporte Colle Salario, Amatrice, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra 7Capradosso 6Castel Giubileo 2Grotti, Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo, Atletico Canneto, Cantalupo 1Fidene, Alba Sant’Elia 0