Alba Sant’Elia-Futbol Montesacro 0-1

Conte

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Luca Ghergo (Vice-Allenatore Futbol Montesacro)

Atletico Canneto-Amatrice 2-3

2 Croce (Atl. Cann.), 2 Pica, Vitale (Ama.)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Atletico Canneto)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Cantalupo-Bf Sport 0-1

Ortenzi

Lamberto Bianchi (Allenatore Cantalupo)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Castel Giubileo-Grotti 0-0

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Grotti)

Fidene-Ginestra 0-2

Fiordiponti, Monte

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Mideporte Colle Salario-Poggio Mirteto 3-2

Di Rocco, Guidi (PM)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto)

Poggio Nativo-Capradosso 2-1

Miconi, Luciani (PN), Ortenzi (C)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Nativo)

Marco Pompili (Allenatore Capradosso)

RIETI - Nella seconda giornata del Campionato di Prima categoria, girone C, Amatrice, Babadook (Bf Sport) e la romana Mideporte Colle Salario vincono ancora, battendo rispettivamente Atletico Canneto, Cantalupo e Poggio Mirteto. Vittoria interna anche per Poggio Nativo, che ha battuto in casa Capradosso. Vittoria esterna, invece, per Ginestra: i ragazzi del mister Leoni si sono imposti per 0-2 sull’ostico campo della tiberina Fidene. Pareggio a reti bianche, invece, nella sfida tra Castel Giubileo e Grotti mentre, al “Macelletto” di Rieti, cade ancora l’Alba Sant’Elia, battuta 0-1 dal Futbol Montesacro; infine, tre punti facili per Castrum Monterotondo, formazione che, per questa giornata, ha osservato il turno di riposo.: «C’é molto rammarico. Abbiamo preso gol intorno al 15’ del primo tempo, su un batti e ribatti in area dopo gli sviluppi di un corner. Il campo era abbastanza pesante ed entrambe le formazioni hanno avuto delle difficoltà. Abbiamo, comunque, avuto una buona reazione. Purtroppo, intorno al 29’ del primo tempo siamo anche rimasti in 10 a causa della doppia ammonizione capitata a Cardini e perciò tutto si é complicato: in 10 uomini e sotto di un gol. Nonostante ciò, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, con tanta grinta e voglia di fare. Siamo rammaricati per non essere riusciti a pareggiare il conto dei gol, anche perché le occasioni che abbiamo creato, come con Scardaoni al 30’ e, quella più eclatante, al 94’ con Alesse. Nulla da rimproverare ai ragazzi, che hanno dato tutto contro una squadra forte e ben attrezzata. Nonostante tutto, gli abbiamo tenuto testa fino alla fine. Complimenti ai nostri ragazzi per quello che hanno dimostrato in campo. Con questa voglia, sicuramente, arriveranno buoni risultati».: «Siamo passati in vantaggio al 10’ della prima frazione. É stata una gara combattuta, giocata su un campo pesante. In effetti, a causa del terreno di gioco, abbiamo avuto qualche difficoltà anche se i nostri ragazzi si sono adattati bene subito. Vittoria meritata, con un risultato minimo che potevamo ampliare se solo avessimo sfruttato al meglio le occasioni create. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, di squadra, importante sotto il profilo dell’impegno, della voglia e delle continua determinazione. Usciamo da questo match con consapevolezze importanti circa il nostro progetto. Siamo molto soddisfatti».: «Risultato bugiardo. Meritavamo sicuramente qualcosa di più. La squadra é in crescita e stiamo migliorando. Aspettiamo di invertire la rotta già da domenica prossima».: «Vincere fuori casa non è mai facile, soprattutto contro Atletico Canneto, squadra tosta e ben messa in campo. Bravi noi a crederci fino alla fine. Resta il rammarico per due nostre grossolane ingenuità in occasione delle loro segnature, entrambe su rigore. Dobbiamo lavorare di più alla correzione dei nostri errori. Bene l’arbitraggio. É stata, a mio avviso, una vittoria di gruppo, caratteriale».: «Una gara equilibrata, che avremmo potuto pareggiare; c'è solo il rammarico di quel gol subìto all'ultimo minuto del primo tempo. Siamo comunque soddisfatti della prestazione fornita dalla nostra squadra, che ha mostrato notevoli progressi nel gioco d'insieme e siamo convinti che nel giro di tre/quattro gare saremo competitivi con qualsiasi avversario».: «Una vittoria importante, che ci serviva per una conferma dopo il risultato positivo della prima giornata. Abbiamo affrontato un avversario forte fisicamente e su un campo difficile; c’é anche da considerare che oggi avevamo ben otto giocatori indisponibili».: «É stata la nostra prima partita effettiva. Abbiamo provato tanti giocatori giovani e molte new entry, quindi ieri avevamo la necessità di sapere le nostre massime potenzialità. Abbiamo affrontato una buona squadra, tenendo bene il campo e concedendo poco. Ci é mancato quel pizzico di malizia e di esperienza per andare in gol ma, alla fin fine, il risultato finale é giusto. Siamo soddisfatti. Complimenti ai ragazzi, che hanno dimostrato di poter giocare in questa categoria».: «Vittoria netta, meritata, da vera squadra di calcio. Vittoria importante su un campo difficile, visto le qualità degli avversari, ma nata costruita e ottenuta grazie al lavoro settimanale, alla passione, alla determinazione di giocatori veri, di un gruppo vero che fa la differenza. Abbiamo preparato bene il match; sapevamo delle loro qualita ma anche dei loro punti deboli e lì siamo stati bravi a sorprenderli, in velocità. Primo tempo equilibrato. Dopo il primo gol, il nostro portiere ha fatto due grandi interventi, ma siamo stati bravi a mantenere la distanze dei reparti e ad avere una grande aggressività generale. Seconda frazione senza storia: abbiamo controllato la gara, senza mai soffrire e trovando anche il raddoppio; insomma, partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Fisicamente stiamo alla grande ma l’aspetto che mi è piaciuto è la concentrazione che i miei ragazzi hanno avuto per tutto il corso della gara, nonostante le provocazioni avversarie. Vittoria dedicata, senza ombra di dubbio, alla società, a mio avviso una delle poche nella nostra provincia ad essere così all’avanguardia ed al passo con i tempi».: «Siamo andati sotto 2-0 già nel primo tempo, sbagliando l’approccio quasi totalmente il primo tempo. Abbiamo riaperto la gara, però, nell’ultimo minuto dei primi 45’. Siamo rientrati in campo con un altro piglio, un’altra mentalità. Abbiamo, perciò, macinato bel gioco, senza però creare molti tiri in porta. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute, magari creandone di più sui calci piazzati. Nonostante la sconfitta, siamo contenti per la reazione della squadra...potevamo vincerla ! Abbiamo subíto il gol del 3-2, purtroppo, all’ultimo minuto della ripresa, sull’unica disattenzione del secondo tempo. Ora, sotto con il lavoro e testa a domenica prossima».: «Partita difficile. Sapevamo di dover affrontare una squadra dura da battere e, sicuramente, più forte e più attrezzata dello scorso anno. Siamo stati anche fortunati nell’incontrarli ora, viste le importanti assenze che hanno. Il pareggio poteva starci, anche se noi abbiamo creato moltissime occasioni da gol che, però, non abbiamo sfruttato al meglio, sia per errori nostri che per bravura del loro portiere. A proposito di questo, vorrei proprio fare i complimenti a Santarelli, per l’impegno e la bravura che mette in ogni partita. Questi sono i primi tre punti stagionali: ci daranno morale. Siamo soddisfatti».: «Sapevamo di giocare una gara difficile, contro una squadra tosta, che lotterà fino alla fine per vincere questo campionato. Abbiamo, purtroppo, approcciato male il match, concedendo troppo ai nostri avversari. Abbiamo concesso i due gol su due nostre disattenzioni. Alla fine ci abbiamo provato a pareggiare ma non siamo stati abili nel riuscirci. Sconfitta, forse, giusta ma solo per nostri demeriti».Mideporte Colle Salario, Bf Sport, Amatrice 6Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra, Grotti 4Castrum Monterotondo, Capradosso 3Poggio Mirteto, Atletico Canneto, Cantalupo, Castel Giubileo 1Fidene, Alba Sant’Elia 0Alba Sant’Elia-Poggio NativoAmatrice-Mideporte Colle SalarioBf Sport-FideneCastrum Monterotondo-Castel GiubileoFutbol Montesacro-CantalupoGinestra-Atletico CannetoGrotti-Capradosso