COMMENTI, I GIORNATA, GIRONE C

Amatrice-Fidene 3-1

2 Colangeli, Ciccalotti

Romeo Bucci

Bf Sport-Alba Sant’Elia 3-0

De Giorgi, Cavallari, Ortenzi

Davide Colantoni

Marco Ianni

Capradosso-Castel Giubileo 2-0

2 Recchia

Franco Tempesta

Castrum Monterotondo-Mideporte Colle Salario: 0-1

Futbol Montesacro-Poggio Nativo 1-1

Mevoli

Antonio Domenici

Ginestra-Cantalupo 1-1

Fiordiponti (Gin.)

Giancarlo Leoni

Massimo Formichetti

Poggio Mirteto-Atletico Canneto 2-2

Masci, Guidi (Pog.) Croce, Passarani (Cann.)

Marco Sautelli

Marcello Caprioli

CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE, II GIORNATA

RIETI - Nella prima giornata del campionato di Prima, vincono BF Sport, Amatrice, Capradosso e Mideporte Colle Salario che battono, rispettivamente, Alba Sant’Elia, Fidene, Castel Giubileo e Castrum Monterotondo. Tre punti anche per Grotti, che ha osservato il turno di riposo. Pareggiano, invece, Ginestra e Poggio Mirteto nelle sfide, tutte reatine, rispettivamente contro Cantalupo e Atletico Canneto.(Allenatore Amatrice): «Buona la prestazione della squadra. È un periodo che produciamo tanto ma realizziamo poco e, alla prima occasione, veniamo castigati. Siamo andati in svantaggio dopo aver sciupato molto, soprattutto nella prima frazione; nonostante ciò, siamo sempre stati in partita. Ottima la reazione caratteriale. A testa bassa ci siamo riversati nella metà campo avversaria ed alla fine abbiamo avuto ragione su un buon Fidene. Lavoreremo bene in settimana per migliorare. Siamo una grande squadra, un grande gruppo e l’abbiamo dimostrato fino alla fine del match. Continuiamo così, allenandoci tutti insieme come stiamo facendo dall’inizio della stagione. Ora, testa alla prossima sfida».(Allenatore Bf Sport): «Ottima partenza. Dopo tante critiche e voci sulla prestazione nella Coppa Lazio, abbiamo dato una bella risposta. Siamo un bel gruppo e, dietro di noi, c’è una forte società: abbiamo le carte in regola per fare bene e ben figurare. Il risultato odierno poteva anche essere più ampio, anche perché abbiamo concesso poco ai nostri avversari. Ovviamente, questa è solo la prima partita: rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo domenica dopo domenica, sempre pronti a combattere a viso aperto contro tutte le squadre e a dare risposte solo sul campo».(Dirigente Alba Sant’Elia): «Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata e ben attrezzata. Abbiamo subíto gol su tre ingenuità e, soprattutto, su episodi dubbi, ad esempio sul primo gol: l’azione che ha portato alla rete è stata viziata da un precedente fallo ai nostri danni nella nostra precedente azione. Ovviamente, ce la metteremo tutta per risollevarci. In bocca al lupo ai nostri avversari, che possono ben figurare in questo campionato».(Direttore Sportivo Capradosso): «Si sono scontrate due formazioni che, a mio avviso, se la giocheranno per i primi posti. Eravamo rimaneggiati: nella formazione iniziale, mancavano quattro titolari. Nonostante ciò, abbiamo giocato un’ottima partita, “rischiando” anche di allargare il punteggio finale. Sono fiducioso. Un plauso va al bomber odierno Recchia: ha tanta esperienza e speriamo possa continuare a fornire prestazioni di alto livello, come ha fatto oggi».(Allenatore Poggio Nativo): «Partita durissima. Per il caldo, per il campo sintetico a cui siamo poco abituati e, soprattutto, per la consistenza degli avversari. Squadra ben organizzata la loro, forte fisicamente e molto tecnica, capace di darci filo da torcere specie nei minuti centrali del secondo tempo. Resta un po' di rammarico per due chiare occasioni nel primo tempo, non sfruttate al meglio, ed un paio a fine gara ma, onestamente, pareggio giusto. Un grazie va ai miei ragazzi per il grosso spirito di sacrificio mostrato, dal primo all'ultimo. Adesso testa a domenica: affrontiamo una squadra forte, con giocatori di spessore e dal curriculum importante, gestita dal mio caro Franco Tempesta e perciò sicuramente pronta a darci battaglia. Speriamo di farci trovare pronti e di essere all'altezza».(Allenatore Ginestra): «Partita molto fisica. Sotto questo punto di vista, abbiamo pagato molto, perché i nostri avversari tendevano ad ammazzarci il gioco e perciò ci siamo trovati in difficoltà a creare trame di gioco ordinate e precise. Alla fine, siamo riusciti a riacciuffare il risultato. Infatti, perdevamo 0-1 a causa di una distrazione difensiva collettiva. Abbiamo avuto noi, però, il pallino del gioco, creando tantissime occasioni da gol. Faccio i complimenti al Cantalupo, una squadra con molti ragazzi stranieri, che non sempre capivano l’italiano; perciò, mi metto nei panni dell’allenatore avversario e quindi mi rendo conto che, nonostante queste difficoltà, é riuscito a creare una buona squadra. Infine, faccio i complimenti ai miei ragazzi, per le tante occasioni create. Continuiamo così».(Dirigente Cantalupo): «Classica partita di inizio campionato, dove le formazioni sono nuove e quindi ci vuole del tempo per oliare tutti i meccanismi di gioco. Ginestra é da sempre un campo tosto. Nonostante ciò, siamo andati in vantaggio noi, salvo poi essere raggiunti dal pareggio avversario a circa 10’ dalla fine del match. Abbiamo avuto molte occasioni, soprattutto nel primo tempo, per raddoppiare. Così non è stato però, alla fin fine, il pareggio è un risultato giusto. Ci servirà del tempo per rodare bene la squadra, ma siamo fiduciosi».(Presidente Poggio Mirteto): «Pareggio che, forse, ci sta un po’ stretto. Abbiamo espresso un buon gioco. Dopo il loro pareggio abbiamo abbassato troppo i ritmi, salvo poi riprenderci subito dopo il loro gol del momentaneo vantaggio. Inoltre, abbiamo avuto anche 2-3 occasioni per vincere la partita ma, alla fin fine, il pareggio ci può stare. Buon arbitraggio. É un punto che fa sperare in un buon campionato. Infine, ringrazio i giocatori per l’ottima partita giocata e lo staff tecnico, quello dirigenziale e i tantissimi sostenitori che ieri ci hanno sostenuto dall’inizio del match fino alla fine. Continuiamo così».(Direttore Sportivo Atletico Canneto): «Partita “funestata” da un grande caldo. É stato un match tranquillo, il classico di inizio stagione. Bravi i nostri a ribaltare il loro iniziale vantaggio. Il pareggio é il risultato più giusto, che accontenta entrambe le formazioni. Soddisfatti del lavoro svolto dai ragazzi».Mideporte Colle Salario, Bf Sport, Amatrice, Capradosso 3Atletico Canneto, Cantalupo, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra, Poggio Mirteto 1Castel Giubileo, Fidene, Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 0Alba Sant’Elia-Futbol MontesacroAtletico Canneto-AmatriceCantalupo-Bf SportCastel Giubileo-GrottiFidene-GinestraMideporte Colle Salario-Poggio MirtetoPoggio Nativo-CapradossoRiposo: Castrum Monterotondo