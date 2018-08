di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la nuova stagione delle squadre reatine nel campionato di Prima categoria. Il comitato regionale laziale ha reso noti i nomi delle 16 squadre che comporranno il girone C. Undici le formazioni della provincia di Rieti, mentre solo cinque le squadre della provincia di Roma. La prossima settimana uscirà il calendario ufficiale, mentre già certa è la data di inizio: 30 settembre (due settimane prima la Coppa Lazio).



Tra le squadre reatine presenti in lista, otto quelle che hanno partecipato al campionato di Prima anche la scorsa stagione: Alba Sant'Elia, Bf Sport (Babadook, ex Scandriglia), Poggio Nativo, Montasola, Ginestra, Capradosso e Grotti e la ripescata Poggio Mirteto. Due, invece, le formazioni reatine che sono salite dalla Seconda categoria: Amatrice e Atletico Canneto (ripescata). Unica formazione reatina ad essere scesa dalla Promozione è il Cantalupo, arrivata lo scorso campionato in penultima posizione nel girone B. Tutte new entry, invece, le cinque formazioni romane: Castel Giubileo, Castrum Monterotondo, Fidene, Futbol Montesacro e Mideponte Colle Salario.



GIRONE C

Alba Sant’Elia

Amatrice

Atletico Canneto

Bf Sport (Babadook)

Cantalupo

Capradosso

Castel Giubileo

Castrum Monterotondo

Fidene

Futbol Montesacro

Ginestra

Grotti

Mideporte Colle Salario

Montasola

Poggio Mirteto

Poggio Nativo

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA