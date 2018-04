di Andrea Giannini

RIETI - La X giornata di ritorno di Prima categoria vede una valanga di gol. I più incisivi sulla classifica sono nelle fila del Passo Corese che vince contro Montasola e resta in vetta alla classifica. Scandriglia da par suo non vuole lasciar strada facile alla capolista, segna infatti nei minuti di recupero a un Capradosso con tante assenze. Sorridono Ginestra e Poggio Nativo. In zona playout non cambia nulla, nessuna delle squadre in zona retrocessione riesce a vincere. In vetta come nella bassa classifica si deciderà tutto all’ultima giornata.



COMMENTI, X DI RITORNO, GIRONE C



Passo Corese- Montasola 3-1

Manna (P), Giovannangelo (P), Di Giacinto (P), Jaché (M)

Simone Fratini (dirigente Passo Corese): «Partita molto dura, contro una squadra che non si stava giocando nulla ma onore a loro che ci hanno dato filo da torcere. Sono molto contento del risultato soprattutto in vista della lotta promozione».

Alessandro Pieroncini (direttore sportivo Montasola): «Siamo passati in vantaggio dopo soli 10 minuti di gioco su rigore. Poi né il campo, né le decisioni arbitrali sono state a nostro favore. Un calcio di rigore contro ci ha tagliato le gambe, ma va bene cosi. Noi non ci stavamo giocando nulla di rilevante, per loro invece è stato un passo in avanti per la promozione».



Poggio Mirteto-Poggio Nativo 1-2

Nobili (PM), Miconi (PN), Ciavattieri (PN)

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Buona partita della squadra dopo cambiamenti settimanali riguardo la società e calciatori. Primo tempo un po’ sotto tono. Nel secondo tempo siamo saliti meglio soprattutto dopo il rigore. Abbastanza contento della prestazione ma dobbiamo dare di più».

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Fino all’ottantesimo abbiamo dominato in lungo e in largo e sono fiero dei ragazzi. A dieci minuti dalla fine il direttore di gara dopo un angolo per loro ha fischiato un calcio di rigore. Io per squalifica ero in tribuna (accettato il ricorso e squalifica dimezzata, potrà tornare in panchina domenica prossima contro l'Atletico Roma, ndr) ma parlando con i ragazzi credo sia stato molto dubbio. Dopo il gol, gli ultimi minuti di gioco sono saliti molto e noi stavamo rischiando di subire il pareggio ma fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Mi dispiace molto per loro, gli auguro di salvarsi. Ci hanno trattato molto bene sia a inizio che a fine partita e spero restino in prima categoria anche il prossimo anno».



Ginestra- Nomentum 3-0

Monte, Fiordeponti, Marcangeli

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Grande partita dei miei ragazzi, abbiamo meritato nettamente di vincere. Nonostante i primi caldi ho visto una grande squadra. L’ultimo quarto d’ora del secondo tempo siamo rimasti in 10 e proprio in inferiorità numerica abbiamo trovato ben due gol, ciò vuol dire che abbiamo un gran carattere e di ciò sono fiero della squadra. Grande prestazione».

Filippo De Rossi (direttore sportivo Nomentum): «Risultato eccessivo rispetto alla prestazione dei ragazzi. Abbiamo preso un gol a fine primo tempo poi loro hanno cercato di difendere il risultato anche in un modo un po’ antisportivo. Anche il campo non era delle migliori condizioni ma loro ci hanno creduto fino alla fine».



Atletico Roma-Grotti 4-0

3 Bianco e Cialucco

Massimo Chialastri (direttore sportivo Atletico Roma): «Primi venti minuti giocati a viso aperto da entrambe le squadre poi il Grotti si è chiuso nella propria metà campo. Abbiamo trovato i primi due gol grazie a Bianco con delle splendide azioni nella prima frazione di gioco. Nella ripresa ci siamo spinti sempre in avanti e sono arrivati due rigori sacrosanti e in dieci minuti siamo andati sul 4-0. Partita giocata molto bene dai ragazzi a cui faccio i complimenti».

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Sconfitta molto dura da digerire. Noi rimaneggiati e loro che in casa hanno dominato. Non era la partita giusta per trovare una possibile salvezza. Dobbiamo pensare subito alle prossime partite per prendere da queste il massimo dei punti a disposizione».



Alba Sant’Elia-Settebagni 0-3

Dominici, Cambi e Belli

Virginio D’Annibale (allenatore Alba Sant’ Elia): «Risultato giusto. C’è stato un dominio quasi totale da parte degli avversari. Non li uso come alibi ma le assenze di Scardaoni e Liberali hanno influito, aggiungo anche l’infortunio di Alessandro Cesaretti all’inizio del match però come ho già detto ai ragazzi, testa alta, ci crederemo fino alla fine data l’invariata situazione della classifica dopo questa giornata».

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Partita e senso unico. Nel primo tempo ci siamo spinti molto in avanti colpendo ben due traverse e trovando il gol del vantaggio che ci ha permesso di essere più liberi mentalmente. Siamo rientrati il secondo tempo molto bene tanto da trovare al 10‘ il secondo gol ed infine la rete del tre a zero è stata come la ciliegia sulla torta».



Rebbibia-Velinia 4-0

2 Gorito, De Santes, Indraccolo

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebbibia): «Partita con una solo squadra in campo. Nonostante il primo tempo si finito 0-0 non abbiamo subito nulla di particolare. Nella seconda frazione di gioco una volta fatto il primo gol abbiamo preso fiducia facendo un'ottima prestazione. Complimenti ai ragazzi. Mi dispiace per loro, sono una squadra di molti giovani che meritano di restare in questo campionato».

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Come succede sempre fuori casa siamo andati a giocare con molte assenze. Siamo riusciti a rimanere in gara per un tempo ma una volta subito il primo gol ci siamo sciolti e è andata come è andata. Siamo ultimi insieme a Poggio Mirteto ma le altre squadre non sono molto lontane. Cercheremo di lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita per restare in questo campionato”.



Selci-Atletico San Basilio 1-2

Migliorati (S)

Nello Loreti (presidente Selci): «Partita molto equilibrata. Siamo rimasti sull’1-1 fino a pochi minuti dalla fine. Al 92’ un rigore contro ci è costato caro. Non siamo riusciti a portare a casa un punto fondamentale ma andiamo avanti alla prossima».



Scandriglia-Capradosso 3-2

Cavallari (S) , De Giorgi (S), Autorete (C) , 2 Diouf (C)

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Grande prova di orgoglio dei ragazzi. Hanno dimostrato di avere carattere e personalità. Al 40’ del primo tempo siamo rimasti in 10 già sotto di un gol. Nella seconda frazione di gioco dopo soli 40 secondi abbiamo preso il due a zero. Poi i ragazzi hanno avuto la forza di reagire e grazie ad un gol di De Giorgi nei minuti di recupero abbiamo portato i tre punti a casa restando in scia al Passo Corese».

Marco Donati (allenatore Capradosso): «Abbiamo giocato ad armi pari fino alla fine. Noi in 11 senza riserve abbiamo giocato una grande partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Fin quando il direttore di gara non fischia la partita non è finita. Il gol subito al 90’ ne è stata la conferma».



CLASSIFICA

Passo Corese 52

Scandriglia 51

Settebagni 46

Atletico San Basilio 43

Atletico Roma 40

Capradosso, Nomentum, Poggio Nativo e Rebibbia 39

Ginestra e Montasola 36

Selci 26

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17



PROSSIMO TURNO, XI RITORNO (25 aprile)

Alba Sant'Elia-Selci

Atl. San Basilio-Scandriglia

Capradosso-Ginestra

Grotti-Rebibbia

Montasola-Atl.Roma

Nomentum-Poggio Mirteto

Poggio Nativo-Passo Corese

Settebagni-Velinia

