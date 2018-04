di Andrea Giannini

RIETI - Passo Corese vince a Montasola e si conferma capolista a cinque giornate dalla fine del campionato Scandriglia vince al 90esimo con un Capradosso senza riserve restando in scia. Bel tris del Ginestra. Poggio Nativo corsaro. Nessuna tra Grotti, Velinia, Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto riesce a portare a casa punti per la salvezza. Il Selci cade in casa e ancora non stacca la zona playout. In coda, come previsto, si deciderà tutto nelle ultime giornate. Così, del resto, come in vetta.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, X DI RITORNO

Passo Corese-Montasola 3-1: Jachè (M), Manna (P), Giovannangelo (P), Di Giacinto (P).

Poggio Mirteto-Poggio Nativo 1-2: Miconi (PN), Ciavattieri (PN), Enea (PM).

Ginestra-Nomentum 3-0: Monte, Fiordeponti, Marcangeli.

Atletico Roma-Grotti 4-0: 3 Bianco, Cialucco.

Alba Sant’Elia-Settebagni 0-3: Dominici, Cambi, Belli.

Rebibbia-Velinia 4-0: 2 Gorito, De Santis, Indraccolo.

Selci-Atletico San Basilio 1-2: Migliorati(S).

Scandriglia-Capradosso 3-2: Cavallari (S), De Giorgi (S), Autorete (C), 2 Diouf (C).



CLASSIFICA

Passo Corese 52

Scandriglia 51

Settebagni 46

Atletico San Basilio 45

Atletico Roma 40

Capradosso 39

Nomentum 39

Rebibbia 39

Poggio Nativo 39

Montasola 36

Ginestra 36

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA