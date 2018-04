di Raffaele Passaro

RIETI - Vittoria in rimonta per l'Alba Villa Reatina che, sotto per 0-1 nel primo tempo, ribaltano tutto nel secondo tempo e portano a casa tre preziosissimi punti in ottica salvezza. Amara sconfitta per Capradosso, reo di aver giocato un ottimo primo tempo, calando però nella ripresa.



Al “Vecchiarelli” di Rieti va in scena un derby reatino equilibrato dove entrambe le squadre, sotto un sole cocente, si danno battaglia fino all’ultimo contrasto. Partono bene gli ospiti, che sembrano più grintosi dei padroni di casa. Dopo soli 10’ è Di Lorenzo ad occupare l’estremo difensore dell’Alba, con una conclusione mancina da fuori area: si fa trovare, però, pronto Napoleone. Trascorrono soli quattro giri d’orologio è Capradosso va in vantaggio: Buzzi riceve da Di Lorenzo un filtrante dopo gli sviluppi di un corner, anticipa i difensori di casa ed insacca il pallone nonostante fosse in precarie condizioni d’equilibrio. Scossi dal vantaggio ospite, i padron i di casa cercano di pervenire subito al pareggio, tentando qualche tiro dai 20-25 metri: ogni conclusione, però, si spegne sempre sul fondo, senza creare troppi grattacapi a Bianchetti.



Secondo tempo molto più vivace fin dall’inizio: trascorrono, infatti, 16’ e l’Alba trova il pareggio, con Pengili, bravo ad insaccare il pallone in porta dopo un dribbling secco ai danni di un difensore ospite. Dopo il gol del pareggio, Capradosso tenta subito di riportarsi in vantaggio, tentando giro palla continuo e qualche conclusione da fuori. Ovviamente, Alba crea le sue azioni partendo in contropiede. Al 32’, infatti, proprio da un contropiede nasce l’azione del vantaggio casalingo: ancora Pengili, dalla destra, mette in mezzo un bellissimo quanto preciso traversone dove Scardaoni, uno dei migliori oggi, insacca di testa il gol della vittoria per i padroni di casa. Da quel minuto fino al termine del match, è forcing del Capradosso che, però, non riesce ad acciuffare il pareggio. Finisce, perciò, così al Vecchiarelli di Rieti: Alba Sant’Elia batte Capradosso 2-1.



I COMMENTI

Virgilio D’Annibale (Allenatore Alba): «Abbiamo recuperato una bella partita. Sapevamo che alla lunga, il caldo avrebbe condizionato entrambe le due formazioni. I cambi sono stati decisivi, perché ho inserito ragazzi freschi, che hanno mantenuto alto il ritmo di gioco. Bella vittoria».

Luciano Micaloni (Dirigente Capradosso): «Primo tempo a senso unico: dominato dai nostri ragazzi. Nel secondo tempo, vi è stato un brusco calo fisico e, perciò, abbiamo subìto le due reti avversarie. L’Alba è una squadra giovani e ben messa in campo: complimenti a loro per la vittoria».



Il TABELLINO

Alba Sant’Elia : Napoleone, Alessandro Cesaretti, Samperna, Liberali (dal 7’ st. Baginka), Alesse, Patacchiola, Pengili (dal 45+2’ Mattei), Caffarelli, Bertone (dal 15’ st. Di Loreto), Alessio Cesaretti (dal 27’ st. Ortenzi), Scardaoni. A disposizione: Santucci, Cresta. All. Virgilio D’Annibale

Capradosso : Bianchetti, Carloni (dal 35’ st. Cipolloni), Bastioni, Tomassetti (dal 17’ st. Apicella), Grifoni, Colarieti, Ottaviani, Buzzi, Santoprete (dal 41’ st. Micaloni), Alessandrini, Di Lorenzo.

Arbitro :

Reti : 16’ st. Pengili, 32’ st. Scardaoni (A),14’ pt. Buzzi (C)

Note . Ammoniti: Alessandro Cesaretti, Napoleone, Ortenzi, Baginka, Patacchiola (A), Carloni, Tomassetti, Grifoni, Colarieti, Cipolloni (C). Espulsi: Bastioni (C); angoli: 2-6.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



