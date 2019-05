IL MISTER

RIETI - Venti vittorie, 5 pareggi e solo una sconfitta. Questi sono i dati della formidabile cavalcata che ha portato la formazione reatina di Bf Sport a conquistare il titolo del girone C del campionato di Prima categoria 2018-19. Stagione da incorniciare per i ragazzi allenati da Davide Colantoni, che sono stati i protagonisti del torneo, insieme ad Amatrice ed alla romana Futbol Montesacro, fin dall’inizio della competizione.La vittoria del titolo è arrivata all’ultima giornata, nel big match tanto atteso proprio con i tiberini: nonostante un primo tempo equilibrato e lo svantaggio (0-1) all’inizio della ripresa, i gialloneri hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo a ribaltare il risultato ed a portare a casa i tre punti, il titolo ed anche il pass diretto per partecipare, il prossimo anno, al campionato di Promozione.La ricetta per il successo reatino nel campionato è semplice: un gruppo di calciatori unito e coeso, alcuni di essi con notevoli capacità individuali, ed un tifo sempre presente e che in più occasioni si è dimostrato il 12esimo uomo in campo. Ultimo ingrediente, un vero bomber in attacco: Andrea Antonacci, il capocannoniere del girone con 20 reti siglate. Abbiamo chiesto al mister Colantoni e proprio alla punta reatina un loro commento su questa stagione, facendo un bilancio ed anche pensando all’imminente futuro.Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport): «Il bilancio sulla stagione è sicuramente positivo, visto il risultato ottenuto! Non vorrei, però, che passasse il messaggio che tutto ciò sia stato facile. Come risaputo, la nostra è una società nuova, fondata sulla passione e l'amicizia, che ha fatto del gruppo la sua principale forza. Abbiamo iniziato il nostro percorso con un progetto chiaro, difficile, ma abbastanza ambizioso e coinvolgente, tanto da convincere un gruppo di calciatori importanti ad unirsi alla causa. In dirigenza ci siamo contornati di gente seria, affidabile, che ha messo a disposizione quanto più gli era possibile. Abbiamo fatto un rapido reset dopo le partite di coppa, guardandoci in faccia e credendo in noi e alle nostre qualità, sia tecniche che umane. Da lì, abbiamo cominciato la nostra cavalcata, giocando ogni partita come una finale, sempre nell'armonia, nel sacrificio e nella rinuncia, supportati da dirigenti infaticabili. Alla fine, abbiamo vinto contro tutto e tutti: contro chi ha versato fango e chi ci ha screditato, contro chi ha gufato, contro realtà importanti e più blasonate, che hanno investito più di noi; di conseguenza, questo successo ci riempie d’orgoglio, perché siamo certi che il risultato ottenuto sia frutto di tanti valori e di duro lavoro. Adesso stiamo già pensando in modo più concreto al prossimo anno, dove affronteremo un campionato molto più difficile, ma di certo avremo dalla nostra parte una base solida su cui appoggiarci per poter fare un campionato tranquillo ma pur sempre ambizioso. Vorrei cogliere l'occasione per fare dei ringraziamenti: in particolare, al presidente Giorgio Travisani, ai dirigenti Laura Colasanti, Matteo Zepponi, Andrea Cardinali, Luca Bonifazi e Marco Zepponi, al segretario Antonio Ciaramelletti, al guardalinee Jacopo Gatti, al nostro preparatore dei portieri Cristian Pennazza, a Daniele Castrucci e Mirko Zepponi, nonché al mio braccio destro, Antonello Cacchiarello, compagno di 2 anni di gratificanti vittorie. Un ringraziamento anche a chi, in forma minore e per brevi tratti, ha fatto parte di questa famiglia. Vorrei chiudere, ancora una volta, ringraziando i veri artefici di questo traguardo, ossia tutti i ragazzi che hanno vestito e onorato la nostra maglia. Siete voi i campioni!».Andrea Antonacci (Attaccante Bf Sport): «Parto dal ringraziare squadra, staff tecnico e dirigenti. L’annata è cominciata con il piede sbagliato, che ad oggi da come la vedo io, è stato un bene: essere usciti dalla coppa Lazio con un passivo di 8 reti subite in 2 gare ci ha dato una forte voglia di riscatto. Da lì, sono cominciati ad uscire i veri valori di questa squadra, fatta di giocatori di altre categorie, che alla lunga hanno cominciato a dare il meglio di loro. Lo dimostrano i risultati in campionato, una sola sconfitta, 5 pareggi e tutte vittorie! E’ stato tutto frutto di una squadra che, a livello tecnico e di esperienza, era ed è superiore a tutte! Ovviamente, nel calcio, non bastano i curriculum o cose simili…abbiamo affrontato guerre ogni domenica, e per guerre intendo nel vero senso della parola, anche con un pizzico di rammarico fatta specie per le compagini reatine che hanno giocato sempre e sottolineo sempre al mille per mille pur di ostacolarci, senza magari fare lo stesso contro le avversarie romane! Questo purtroppo è un limite del nostro territorio: favorire inconsciamente le squadre capitoline! Dal punto di vista personale, dopo un anno di inattività per via di un infortunio grave, mi sono messo a disposizione del gruppo, consapevole che sarebbe stata un’annata dura dal punto di vista fisico, per riprendere ritmo partita, confidenza con il campo, e per me che sono un attaccante, la via del gol. Come ho già detto ai miei compagni, mi sarei “accontentato” di segnare almeno 10 reti...ne sono arrivate 20, con 7-8 partite in meno da me disputate sempre per via di qualche ricaduta più o meno seria! Non smetterò mai di ringraziare la squadra, che si è messa subito a mia disposizione, facendomi sentire un giocatore importante. Per il prossimo anno, ancora non si è deciso nulla...parlerò con la società nei prossimi giorni; per il momento, pensiamo a festeggiare questo traguardo storico per una società nata ad inizio di luglio e subito vittoriosa in un campionato comunque difficile! Complimenti a tutti, anche ai numerosi tifosi che ogni domenica ci hanno dimostrato vicinanza ed affetto! Infine, ci tengo a ringraziare Mattia Beccarini, fisioterapista della squadra, sempre disponibile ad ogni mia e nostra chiamata, ed il mio fisioterapista nonché amico Simone Collio, che ha fatto un “mezzo miracolo” nel permettermi di affrontare quasi al meglio il campionato appena trascorso».Portieri: Matteo Bianchetti, Marco Troiani.Difensori: Matteo Lodovici, Marco Panitti, Kwuaku Cann, Leonardo Grillo, Gianmarco Cardini.Centrocampisti: Marco De Giorgi, Mattia Tolomei, Giacomo Grifoni, Stefano Petrongari, Thomas Vittori, Gianluca Desideri, Andrea Cresta, Isaac Moussa.Attaccanti: Manuel Cavallari, Andrea Antonacci, Luca Alessandrini, Stefano Salustri, Riccardo Patacchiola, Mauro Ortenzi.Allenatore: Davide Colantoni.Vice-Allenatore: Antonello Cacchiarello.Preparatore dei portieri: Cristian Pennazza.Presidente: Giorgio Travisani.Vice-Presidente: Leonardo Grillo.Direttore Sportivo: Gianluca Fabiani.Dirigenti: Laura Colasanti, Luca Bonifazi, Marco Zepponi.Dirigenti Accompagnatori: Andrea Cardinali, Matteo Zepponi.Segretario: Antonio Ciaramelletti.Addetto all’arbitro: Luca Iachizzi.Guardalinee: Jacopo Gatti.