© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella sesta di ritorno di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che ha fatto suo il derby esterno contro la Spes Poggio Fidoni. Rallenta il Castrum Monterotondo, che viene fermato in casa 0-0 dal Ginestra, mentre al “Gudini” l’Alba Sant’Elia trova la sconfitta per mano del Mideporte Colle Salario. Nel derby tutto reatino tra matricole, vittoria di misura dell’Atletico Sabina sul Valle del Peschiera, mentre i granata di Borgo Quinzio hanno superato in casa la capitolina Alma Parioli. Successo in trasferta per i biancorossi del Castelnuovo di Farfa, che hanno battuto 3-4 il III Municipio, mentre la stracittadina tra le romane Tor di Quinto ed Eretum è terminata 2-2. In questo weekend ha riposato la Virtus Roma.RISULTATI E MARCATORI, VI GIORNATAIII Municipio-Castelnuovo di Farfa 3-4: Lupi, Ricci, Pezzotti, Giuliani (CF)Alba Sant’Elia-Mideporte Colle Salario 0-2: Marulla, MichettoniAtletico Sabina-Valle del Peschiera 1-0: OjedaBorgo Quinzio-Alma Parioli 1-0: ValzecchiCastrum Monterotondo-Ginestra 0-0Spes Poggio Fidoni-Poggio Mirteto 2-3: 2 Fany (S), Mevoli, Marcelli, Odiki (PM)Tor di Quinto-Eretum 2-2: Di Gioacchino, Taddei (E)Riposo: Virtus RomaCLASSIFICAPoggio Mirteto 50Castrum Monterotondo 42Virtus Roma 39Mideporte Colle Salario 36Eretum 30Alma Parioli 29Alba Sant’Elia, Ginestra 27Valle del Peschiera 26Spes Poggio Fidoni 24Castelnuovo di Farfa 19Atletico Sabina, Borgo Quinzio 17III Municipio 15Tor di Quinto 8