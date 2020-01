PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA

RIETI - Le formazioni di Prima categoria ritornano in campo per giocare la XIII giornata d’andata, la prima dopo i festeggiamenti dell’arrivo del nuovo anno. Domenica ricca di gare intense e, sicuramente, combattute. Ben 4 sono, difatti, i derby reatini, a cominciare dal big match tra la capolista, il Poggio Mirteto, ed il club gialloverde di Ginestra. Restando in sabina, i biancoblu dell’Atletico Canneto faranno visita al team castelnuovese del Castelnuovo di Farfa, mentre, a Rieti, in scena due derby: le neopromosse Borgo Quinzio ed Atletico Sabina faranno visita rispettivamente ad Alba S.Elia e Spes Poggio Fidoni, quest’ultime desiderose di cominciare bene il 2020 dopo essere state in chiaroscuro nelle ultime uscite del 2019. Unica reatina in trasferta in terra romana è Valle del Peschiera, impegnata a Settebagni in casa del Mideporte Colle Salario.In terra capitolina, spazio a tre stracittadine: le inseguitrici della prima della classe, Castrum Monterotondo e Virtus Roma, saranno ospitate rispettivamente da III Municipio e dal fanalino di coda Tor di Quinto, mentre l’Eretum cercherà la vittoria, che manca dal mese di novembre, andando ad affrontare di fronte al proprio pubblico l’Alma Parioli.III Municipio-Castrum MonterotondoCastelnuovo di Farfa-Atletico CannetoMideporte Colle Salario-Valle del PeschieraPoggio Mirteto-GinestraTor di Quinto-Virtus RomaEretum-Alma ParioliAlba S.Elia-Borgo QuinzioSpes Poggio Fidoni-Atletico SabinaPoggio Mirteto 32Castrum Monterotondo 28Virtus Roma 26Alma Parioli 25Valle del Peschiera 23Ginestra 21Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum, Atletico Sabina 13Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10*Borgo Quinzio 9III Municipio 6*Tor di Quinto 4* una gara in meno