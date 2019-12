RISULTATI E MARCATORI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella IX giornata di Prima categoria, vince ancora la capolista Poggio Mirteto, che piega in trasferta il III Municipio con un tennistico 1-6. Tra le inseguitrici del club mirtense, vincono Virtus Roma e Castrum Monterotondo, rispettivamente in casa del Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, mentre cade rovinosamente l’Alba S.Elia, sconfitta davanti al proprio pubblico dall’Alma Parioli. Approfitta della débâcle dell’Alba il Ginestra, che porta a casa i 3 punti dalla trasferta in casa dell’Eretum e si porta ora al terzo posto in solitaria. Vittoria larga e convincente per la matricola Valle del Peschiera, che ha battuto con una manita il fanalino di coda Tor di Quinto. Vittoria di misura, invece, per il Mideporte Colle Salario, che allunga la serie di risultati utili consecutivi grazie al 2-1 in casa dei biancorossi del Castelnuovo di Farfa. L’unico derby reatino di giornata, la sfida tra Spes Poggio Fidoni ed Atletico Canneto, è terminato sul punteggio di 2-1, con la vittoria nei gialloverdi arrivata nel finale.III Municipio-Poggio Mirteto 1-6: 2 Enea, 2 Marcelli, Avenali, Odiki (PM)Alba S.Elia-Alma Parioli 0-3: 3 SoccorsiAtletico Sabina-Castrum Monterotondo 2-4: Vita, Becali (AS), 2 Scarafile, De Marco, Mencio (CM)Borgo Quinzio-Virtus Roma 1-2: L.Dominici (BQ)Castelnuovo di Farfa-Mideporte Colle Salario 1-2: M.Ricci (CF), Turchetti, Hrustic (MCS)Eretum-Ginestra: 0-1: D'AnnibaleSpes Poggio Fidoni-Atletico Canneto 2-1: De Giorgi, Recchia (S), Imperatori (AC)Tor di Quinto-Valle del Peschiera 1-5: 2 Biafora, 2 Rinaldi, Oddi (VP)Poggio Mirteto 23Virtus Roma, Castrum Monterotondo 19Ginestra 17Alba S.Elia, Alma Parioli, Valle del Peschiera 16Spes Poggio Fidoni 14Eretum, Mideporte Colle Salario 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Sabina 9Atletico Canneto 7Borgo Quinzio 6III Municipio 5Tor di Quinto 1