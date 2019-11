RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VII GIORNATA

III Municipio-Eretum 2-4

Benegiamo, Donati (III), Taddei, Ricci, Mercante, Mandolini (E)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Alberto Costantini (Direttore Sportivo Eretum)

Alba S.Elia-Poggio Mirteto 0-1

Luciani

Marco Ianni (Dirigente Alba S.Elia)

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Atletico Sabina-Alma Parioli 1-4

Armagno (AS), 3 Soccorsi, Barbara

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Borgo Quinzio-Atletico Canneto 1-1

Lupi (B), Miconi (AC)

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Castelnuovo di Farfa-Ginestra 1-0

Ricci

Giuliano Caprioli (Direttore Sportivo Castelnuovo di Farfa)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Spes Poggio Fidoni-Valle del Peschiera 0-1

Oddi

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni):

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Tor di Quinto-Mideporte Colle Salario 1-5

Moscuso, Mocciolo, Vize, 2 Rustic (MCS)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Virtus Roma-Castrum Monterotondo 2-3

2 Scarafile, Mencio (CM)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Calceca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

RIETI - Si spengono i riflettori sulla settima giornata di Prima categoria. Weekend che ha visto il campo di guardia in testa alla classifica: al comando ora c’è il Poggio Mirteto che, grazie alla vittoria sull’Alba S.Elia e la sconfitta della Virtus Roma ad opera del Castrum Monterotondo, ora si gode in solitaria il primo gradino del podio. Questo era il turno dei derby: a Rieti, oltre ad Alba-Poggio Mirteto, si è giocata la stracittadina tra Spes Poggio Fidoni e Valle del Peschiera, vinta di misura dagli ospiti; ora la matricola biancazzurra sogna in grande e mette nel mirino il terzo posto. In Sabina, invece, è terminato 1-1 il match tra Borgo Quinzio ed Atletico Canneto, forse un punto che non accontenta nessuna delle due formazioni, mentre esce sconfitto il Ginestra dalla trasferta sul campo della neopromossa Castelnuovo di Farfa, che conquista 3 punti importanti in ottica classifica. Sconfitta larga, invece, per l’Atletico Sabina, che esce sconfitta 1-4 dal confronto con l’Alma Parioli. A Roma, intanto, spazio agli altri match di cartello: sorride il Mideporte Colle Salario, che trova la sua prima vittoria stagionale sul campo del fanalino di coda Tor di Quinto, mentre l’Eretum porta a casa i tre punti grazie alla vittoria sul III Municipio.: «Partita sostanzialmente equilibrata nel primo tempo; dopo il vantaggio dei padroni di casa c'è stata subito una reazione da parte nostra, che ha portato al pareggio immediato. Nella ripresa siamo partiti subito forte e, dopo 10 minuti, eravamo sul 3-1, 4-1 alla mezz’ora e gol dei locali nel recupero per il definitivo 2-4. Bella partita, corretta e ben arbitrata».: «Partita difficile, contro un avversario tosto. E’ stata decisa da un calcio da fermo, su una nostra disattenzione. Abbiamo provato a pareggiare, concedendo alcuni contropiedi ai nostri avversari. Peccato per il mancato gol sul finale a causa di un’ottima parata del portiere ospite. Complimenti ai nostri avversari per la vittoria, noi dobbiamo continuare a lavorare».: «Gara bella, non spettacolare ma bella: il campo, il valore degli avversari, mister Fioravanti, bomber Antonacci, il mio amico presidente Colasanti e, perché no, la classifica. C'erano tutte le componenti per vivere una bella giornata di sport. E così è stata. Felici del risultato perché ottenuto con le unghie contro una grande squadra. Ma sapevo che potevamo vincerla perché questo mio è un gruppo tosto che ha un'identità e uno spirito pazzeschi. Non abbiamo fatto una grossa gara per carità ma ci godiamo i tre punti. Sono felicissimo per il gol di Luciani, un ragazzo che mi può e mi deve dare tanto: ha tanto talento e deve metterlo a disposizione di tutti. Unica nota stonata di ieri, gli infortuni di Avenali e Luciani stesso. Anche perché ci aspettano due gare in 7 giorni ed avrei voluto giocarle a rosa completa. Dedico comunque questa vittoria al nostro Presidente che venerdì ha vissuto un giorno importante: con tutto il cuore, auguri Presidente! Adesso testa a mercoledì, altra tappa durissima da vivere e superare: dovremo recuperare le energie ed andare a fare una partita intensa perché durerà solo un'ora. Ma sono certo che ci faremo trovare pronti».: «Il risultato può sembrare eclatante, però non è andata proprio così: abbiamo subìto molto l’avversario, ma il punteggio è certamente bugiardo. Non meritavamo un passivo così, anche se ieri abbiamo veramente faticato a fare una prestazione sufficiente. Adesso abbiamo il recupero di mercoledì e mi dispiace per aver perso anche il centrale di difesa Cossu, visto che in settimana avevamo perso (sempre per infortunio) anche un altro difensore, Barnabei. Faccio i complimenti agli avversari, perché comunque sono squadra che ha 2-3 individualità di categoria superiore. Ai miei ragazzi dico che questo è il momento in cui ci dobbiamo compattare e pensare che la salvezza passa anche da queste sconfitte».: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, rendendoci sempre pericolosi, siglando due gol. I nostri avversari hanno poi accorciato le distanze, provando ad impensierirci. Poi, però, abbiamo siglato gli altri gol che ci hanno permesso di vincere. Complimenti a loro, che ci hanno provato fino alla fine a riaprire il match. Ho trovato un ambiente cordialissimo, giusto sottolinearlo. Un grande in bocca al lupo a loro per il prosieguo del campionato. Per quanto riguarda noi, continuiamo così!».: «Abbiamo iniziato bene, con la squadra ben disposta in campo, coprendo bene gli spazi e siamo riusciti a costruire gioco sia a centrocampo che in attacco. Siamo andati in svantaggio su una deviazione fortuita del nostro difensore, che ha spiazzato il portiere; non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a cercare il pareggio, che è arrivato con un calcio di rigore conquistato e realizzato da Lupi. Partita maschia fin dai primi minuti, con vari infortuni da ambo le parti; purtroppo, su uno scontro aereo, un ragazzo del Canneto è dovuto uscire in ambulanza. Nella ripresa, non abbiamo mollato nulla e potevamo andare in vantaggio con Micarelli, entrato da poco. Complimenti ad entrambe le squadre e un in bocca al lupo per la guarigione al giocatore del Canneto».: «Anzitutto, vorrei fare gli auguri di una pronta guarigione al nostro capitano Emanuele Ceccarelli. Quella di ieri è stata la solita partita che, purtroppo, abbiamo giocato nelle scorse: sempre lo stesso copione…giochiamo bene ma non raccogliamo quello che ci spetta. Spero che questa sfortuna che ci perseguita, ci possa finalmente abbandonare, prima o poi. Infine faccio anche i complimenti al Borgo Quinzio ed al loro allenatore: bravi!».: «Dedichiamo questa importante vittoria al padre del nostro presidente. Partita difficile e tre punti pesanti per la nostra classifica. Buona la prestazione dei ragazzi che hanno lottato e meritato questo bel risultato, considerate le difficoltà e gli infortuni ai quali abbiamo dovuto far fronte oggi».: «Sapevamo che questa di Castelnuovo sarebbe stata una partita difficile. I nostri avversari in alcuni frangenti hanno messo in campo più grinta di noi. Avevo preparato la partita chiedendo determinate cose ai miei ragazzi ma purtroppo non sempre siamo riusciti a giocare come avremmo dovuto e voluto».«Partita sfortunata. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e solo il portiere ospite ci ha negato il gol in qualche occasione. Purtroppo, a causa di uno svarione difensivo abbiamo subìto il gol del vantaggio ospite, però cresceva in noi la consapevolezza di migliorare minuto dopo minuto, aspettando la ripresa. Nel secondo tempo, a differenza di quanto pensavamo, non siamo riusciti a siglare il pareggio, anche perché i nostri avversari si sono chiusi bene. Continuiamo a lavorare, sperando di poterci rifare già dal recupero contro il Mideporte Colle Salario di mercoledì».: «Partita sofferta, vinta grazie alla grande grinta messa in campo dai miei ragazzi. Non abbiamo giocato come avremmo voluto, anche perché abbiamo affrontato una squadra molto più esperta di queste categorie. La vittoria credo sia meritata anche vista l’esperienza dei singoli tra i nostri e i loro. Questa è la nostra terza vittoria consecutiva: grandissimi complimenti vanno ai nostri ragazzi che stanno dando a tutto l’ambiente delle grandi soddisfazioni».: «Finalmente una vittoria! Siamo passati in svantaggio su un tiro da 35 metri, a causa di un infortunio del nostro portiere. Siamo pervenuti al pareggio con il capitano, Moscuso, per poi ribaltare il risultato con il nostro bomber Mocciolo, finalmente al ritorno al gol. Nella ripresa, dopo una girandola di cambi, abbiamo inserito giocatori validi come quelli partiti dall’inizio e abbiamo siglato gli altri gol: prima Vize grazie ad un’imbucata da centrocampo, per poi vedere arrivare la doppietta di Rustic. I nostri avversari sono tanto giovani, provano sempre a giocare il pallone in maniera ordinata…la cosa che li penalizza è l’inesperienza. Non meritano il posto che occupano in classifica. Per quanto riguarda noi, forse può sembrare una frase utopica, ma abbiamo fatto forse la peggior partita della stagione. Ci fa piacere aver trovato la prima vittoria stagionale, ma questo ci fa riflettere su quanto abbiamo sprecato nelle scorse giornate: di ieri, ci teniamo solo il risultato. Ora, testa subito a mercoledì al recupero con la Spes Poggio Fidoni, una delle trasferte più lontane per noi: cercheremo di dare tutto per fare risultato!».: «Che dire, siamo capaci anche di questo...mi trovo a commentare una grande vittoria, pesante come un macigno, giocata contro un’ottima squadra, corretta e con importanti individualità, sicuramente una squadra costruita per posizioni alte della classifica. Appunto per questo, questa vittoria acquista ancora più valore, una domenica importante, sotto certi aspetti da incorniciare. Approccio alla gara perfetto, squadra concentrata e volenterosa: dopo 25’ ci troviamo sopra di tre, doppietta di Scarafile e gol di Gianluca Mencio, mezz'ora perfetta sotto tutti i punti di vista. Loro bravi a rientrare in partita prima della fine del primo tempo, chiudendo il parziale sul 1-3. Secondo tempo, stessa intensità, bravi a non perdere mai la concentrazione, lottiamo su ogni pallone, sacrificandoci tutti, aiutandoci l'uno con l'altro, senza mai disunirci. Subiamo il secondo gol su rigore a partita conclusa. Abbiamo un grande gruppo, a cui vanno fatti i complimenti, anche a chi non ha preso parte alla partita ma è rimasto ad incitare i propri compagni, sia fuori che dentro il campo. Infine, un elogio importante al nostro mister per come ha preparato questa gara, in maniera meticolosa e impeccabile...siamo capaci anche di questo!».Poggio Mirteto* 16Alba S.Elia, Virtus Roma 15Ginestra, Castrum Monterotondo, Alma Parioli 13Valle del Peschiera 12Castelnuovo di Farfa 11Eretum 9Atletico Sabina* 8Spes Poggio Fidoni* 7Borgo Quinzio 6III Municipio, Mideporte Colle Salario* 5Atletico Canneto 4Tor di Quinto 1*una gara in menoAlma Parioli-Spes Poggio FidoniAtletico Canneto-Atletico SabinaCastrum Monterotondo-Borgo QuinzioEretum-Castelnuovo di FarfaGinestra-Virtus RomaMideporte Colle Salario-III MunicipioPoggio Mirteto-Tor di QuintoValle del Peschiera-Alba S.Elia