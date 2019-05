RISULTATI E MARCATORI, XIII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, si fermano le prime due della classe: Futbol Montesacro si arrende all’Amatrice di mister Bucci, che supera la formazione tiberina con un netto 5-3, mentre Bf Sport pareggia 0-0 contro il Ginestra. In questo turno è il segno X ad essere molto presente: altri due, infatti, sono gli 0-0 maturati sui campi di Rieti e Roma, come nei match che vedevano Grotti e Castel Giubileo affrontare Fidene e Mideporte Colle Salario. Infine, 7 gol siglati nel match tra Poggio Mirteto ed Alba Sant’Elia, che ha visto la formazione biancorossa, padrone di casa, imporsi 5-2 sul club granata. Per questa giornata hanno riposato Castrum Monterotondo e Poggio Nativo.Amatrice-Futbol Montesacro 5-3: Ciogli, 2 Colangeli, 2 Onesti (A), 2 Carota, Del Genio (FM)Capradosso-Atletico Canneto 2-0: Cenciotti, TosoniCastel Giubileo-Mideporte Colle Salario 0-0Ginestra-Bf Sport 0-0Grotti-Fidene 0-0Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia 5-2: 4 Marcelli, Galletti (PM), Cantonetti, Papucci (A)Riposo: Castrum Monterotondo e Poggio NativoFutbol Montesacro 60Bf Sport 59Amatrice 55Ginestra 43Atletico Canneto 37Fidene 35Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Nativo 28Capradosso 23Mideporte Colle Salario 21Castel Giubileo 10Grotti 4