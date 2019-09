L’INTERVISTA

RIETI - Il Castrum Monterotondo accende i motori per la nuova edizione del campionato di Prima categoria. Il club capitolino è stato inserito nel girone C, quello reatino, come nello scorso anno. Nella passata stagione, i gialloblu terminarono la competizione piazzandosi all’ottavo posto in classifica, al termine di un campionato altalenante sotto il profilo dei risultati. Questo, però, può essere l’anno della svolta per la squadra romana, che ora punta a migliorarsi. Abbiamo posto alcune domande al ds del club, Stefano Caleca, che ha affrontato vari temi, dagli obiettivi al rapporto con le squadre della nostra provincia.«Beh, l’obbiettivo principale è sicuramente quello di migliorarci e di migliorare il piazzamento dello scorso campionato. La stagione passata abbiamo giocato un campionato anonimo, fatto di alti e bassi. In un campionato di Prima categoria si possono trovare squadre ben attrezzate e che, magari, investono anche tre volte di più di quanto possiamo investire noi. Nonostante tutto, ci siamo rinforzati, grazie all’arrivo di 4-5 giocatori che ci possono aiutare a crescere ed a far bene. Abbiamo, come detto, un obbiettivo principale ma ovviamente cercheremo di giocare e di pensare partita dopo partita».«La nostra preparazione precampionato è iniziata mercoledì scorso, il 28 agosto. Abbiamo cominciato, nei primi giorni, a fare qualche test mentre da venerdì a domenica siamo stati a Terminillo, per il ritiro. E’ stata una bellissima esperienza: ci siamo allenati due volte al giorno, due ore la mattina e due il pomeriggio. Per concluder, domenica mattina abbiamo anche giocato un’amichevole con i nostri amici di Ginestra…sempre un piacere incontrarli! E’ stata un’esperienza importante e gradevole, anche per il gruppo: far stare insieme i ragazzi è sempre stimolante e ciò aiuta anche i nuovi arrivati ad ambientarsi meglio. Abbiamo avuto una folta presenza, quasi 25 ragazzi, che hanno lasciato da parte per 3 giorni i loro affetti ed hanno messo in primo piano il calcio…è ammirevole. Siamo rimasti tutti molto soddisfatti di come è andato il ritiro e di come sta andando la preparazione».«Ricordo, 4-5 anni fa: affrontare una squadra reatina significava scendere in campo con l’idea di affrontare una battaglia intensa; per portare a casa un risultato bisognava davvero mettere in campo tutte le energie disponibili. Vi erano anche numerose squadre importanti e storiche, ad esempio il Podium o il Salto Cicolano. La scorsa stagione abbiamo assistito ad un campionato particolare, tra rinunce, ritiri, pause…diventava molto difficile e stancante per tutti i giocatori. Quest’anno, invece, si è creato un girone tosto, difficile. Molte squadre reatine si sono rafforzate, come Poggio Mirteto che avrà in panchina mister Domenici…anche la Spes Poggio Fidoni sicuramente sarà una squadra ostica da affrontare, così come l’Atletico Canneto del mio amico Marcello Caprioli, già una bella squadra lo scorso anno che ha tenuto per questa stagione i giocatori di spicco e che sicuramente farà in modo da ripetersi. Ovviamente ci sono altre formazioni, come la neonata Valle del Peschiera o quelle che sono salite dalla Seconda categoria, che sono per noi ancora un punto interrogativo. Le altre romane sono anch’esse ben attrezzate, come Tor di Quinto. Quest’anno avremo anche il derby con l’Eretum: è sempre bello giocare una stracittadina! Insomma…sarà un bel campionato, molto equilibrato: noi ci faremo comunque trovare pronti!».«Certamente. E’ doveroso ringraziare in primis la società, che ha compiuto molteplici sforzi per permetterci di fare l’esperienza di ritiro a Terminillo, posto in cui si sono allenate squadre importanti come Frosinone e Lecce. Un ringraziamento va anche ai ragazzi, che si sono allenati e si allenano sempre con il sorriso. E’ un segnale che ci fa ben sperare per questa nuova avventura!».