L'INTERVISTA

RIETI - Il Castelnuovo di Farfa é pronto a stupire, ancora. La formazione biancorossa, nella stagione 2018-19 ha vinto il campionato di Seconda categoria, inanellando una serie di vittorie consecutive che sono durate per più di un girone. La corazzata allenata da mister Sandro De Angelis é pronta ora a stupire anche nel campionato di Prima categoria, dove sicuramente ci sarà da battagliare. La società della bassa Sabina si è messa subito al lavoro per creare una formazione di livello e in grado di ben figurare domenica domenica. Abbiamo intervistato il ds del club reatino, Giuliano Caprioli, che ha risposto ad alcune domande circa il recente passato, il più prossimo futuro e ci ha annunciato in esclusiva i colpi di mercato già ufficializzati dai biancorossi.«Certo. Abbiamo vinto meritatamente il campionato di Seconda categoria, dominando un torneo difficile come quello reatino. Siamo una squadra che ha dalla parte sua numeri importanti: 24 vittorie, 75 punti, 25 gol subìti e 68 realizzati. I nostri calciatori si sono da subito messi a disposizione di mister De Angelis in maniera completa. Ovviamente un ringraziamento doveroso va anche ai collaboratori dell’allenatore, ovvero Marco Imperatori e Stefano Cantori, come anche a Simone Roselli, il nostro preparatissimo allenatore dei portieri, che hanno contribuito in maniera importante alla vittoria finale. La nostra scalata al titolo si è costruita giorno dopo giorno, grazie al duro lavoro negli allenamenti, cercando di esaltare il gruppo, quello stesso gruppo unito e coeso che è riuscito a superare anche le domeniche più difficili».«Parteciperemo al campionato di Prima categoria da matricola. Ci aspettiamo un torneo difficile; lotteremo domenica dopo domenica cercando di arrivare alla salvezza, il nostro vero obbiettivo, il prima possibile. Ovviamente, sarà il campo a parlare e a dare il suo verdetto a fine stagione».«Certamente. Abbiamo cercato di inserire all’interno dello zoccolo duro della rosa alcuni elementi in grado di poterci permettere di affrontare nella giusta maniera le gare in questo campionato così difficile e competitivo. Per adesso abbiamo aggiunto alla nostra rosa 11 calciatori, di cui 10 fuori quota. Hanno accettato di sposare la nostra causa i difensori Lorenzo Ribaldi (ex Poggio Nativo), Gianmarco Angeloni e Gabriel Toma (da Selci), Alessandro Pezzotti (ex Borgo Quinzio), i centrocampisti Emanuele Splendori (ex Passo Corese), Federico Tulli (da Poggio S.Lorenzo), Mattia Ferrajoli (da Atletico Canneto), Leonardo Pezzotti (ex Poggio Mirteto), Valerio Bartoletti (da Torrita Tiberina) e gli attaccanti Cristian Strivoli (ex Poggio Nativo) e Marco Migliorelli (da Selci). Ovviamente stiamo cercando altri profili interessanti, ma sono ancora in via di definizione. Un ringraziamento particolare va alla società per i sacrifici che sta facendo per mettere su una squadra che ha tutte le carte in regola per giocare un ottimo campionato e ben figurare».«Beh, per noi è un appuntamento importante: cercheremo di affrontare il torneo con la giusta motivazione, senza però porci dei limiti ma cercando sempre di ben figurare».