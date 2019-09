LA ROSA

RIETI - Il Castelnuovo di Farfa accende i motori per la sua nuova avventura in Prima categoria e in coppa Lazio. Il club castelnuovese, vincitore nella scorsa stagione del campionato di Seconda categoria, affronterà da matricola queste due competizioni. In coppa Lazio, i biancorossi sono stati inseriti nel girone n°3 (assieme alla reatina Atletico Canneto ed alla romana Football Orange Jus); sarà proprio il derby reatino tra il Castelnuovo e Canneto ad aprire il torneo: il calcio d’inizio è fissato per domenica 22 settembre alle ore 11 al “Comunale” di Castelnuovo di Farfa.In campionato, la formazione allenata da Sandro De Angelis si presenta come matricola della categoria. La voglia, però, è quella di non restare a guardare. «Cercheremo di dire la nostra - ci conferma mister De Angelis - sapendo che andremo ad affrontare squadre di ottimo livello. Cercheremo in tutti i modi di onorare la coppa Lazio». Entusiasmo, dunque, in casa Castelnuovo, che si è rafforzata durante il mercato estivo: oltre alla conferma dello zoccolo duro della squadra, si sono inseriti all’interno della rosa molti innesti (ben 13), tutti provenienti dalla zona della bassa Sabina. Insomma, il Castelnuovo di Farfa non ha sicuramente voglia di restare a guardare: si prevedono tante emozioni e colpi di scena; d’altronde, visto il percorso vincente della corazzata reatina nel campionato di Seconda (vinto con molte giornate d’anticipo), dai biancorossi ci si può aspettare di tutto.: Arthur Caio Antonelli (confermato), Gianluca Cantori (conf.), Enrico Maria Ragaglini (da Atletico Canneto).: Giammarco Angeloni (da Selci), Damiano Brizi (conf.), Emanuele Cantori (conf.), Federico De Angelis (conf.), Federico Giuliani (conf.), Alessandro Pezzotti (da Borgo Quinzio), Lorenzo Ribaldi (da Poggio Nativo), Gabriel Emiliano Toma (da Selci).: Valerio Bartoletti (da Torrita Tiberina), Marco De Angelis (conf.), Riccardo De Angelis (conf.), Gabriele Di Francesco (da Poggio Mirteto), Mattia Ferraioli (da Poggio Mirteto), Leonardo Pezzotti (da Poggio Mirteto), Michele Schiavetti (conf.), Emanuele Splendori (da Passo Corese), Daniele Troiani (conf.), Federico Tulli (da Poggio S.Lorenzo), Luca Zuccari (conf.).: Autilio Borzone (conf.), Alessandro Carconi (conf.), Marco Migliorelli (da Selci), Alessio Ottaviano (conf.), Mattia Ricci (conf.), Christian Striuli (da Poggio Nativo).: Sandro De Angelis.: Marco Imperatori.: Stefano Cantori.: Simone Roselli.: Stefano Puliani.: Loredana Aureli.: Giuliano Caprioli.: Domenico Giuliani.: Rino Donati, Luigi Torrone, Massimo Verticchio, Renato Imperatori, Diego Valentini.