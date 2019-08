© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La matricola Castelnuovo di Farfa è pronta ad affrontare il campionato e la coppa Lazio di Prima categoria. La formazione biancorossa, nella scorsa stagione, ha stravinto il campionato di Seconda categoria, chiudendo i giochi molte giornate prima della fine e conquistando, a detta di tutte le altre società, meritatamente il passaggio nella categoria superiore. Altro impegno che attenderà gli uomini di mister De Angelis è la coppa Lazio, il cui inizio è fissato per il 22 settembre, con la gara di ritorno è prevista la settimana successiva.Il club reatino non ha ancora cominciato la preparazione, ma già può contare di una rosa competitiva e numerosa. Obbiettivo principale della società è quello di ben figurare nelle due competizioni, così come ci spiega il mister Sandro De Angelis: «Anzitutto vorrei ringraziare e fare i complimenti alla società perché, nonostante le tante difficoltà incontrate, sta cercando di metterci nella condizione migliore per affrontare il campionato di Prima categoria. Vorrei, inoltre, fare i complimenti anche al nostro ds Giuliano Caprioli perché è riuscito ad allestire una rosa competitiva, portando tra le nostre fila dei giocatori di buona prospettiva. Per quanto riguarda il campionato cercheremo di dire la nostra, sapendo che andremo ad affrontare squadre di ottimo livello, con molta più esperienza di noi! Inizieremo la preparazione il primo settembre, cercando di onorare anche la coppa Lazio, che avrà inizio il 22 settembre».In ottica mercato, numerosi gli innesti aggiunti alla rosa dello scorso anno, ben 12. A parlarcene è proprio il ds castelnuovese, Giuliano Caprioli: «Abbiamo cercato, insieme alla società e al mister, di allestire una squadra che possa ben figurare sia in campionato che in coppa Lazio; abbiamo quindi allargato la rosa, con l’innesto di 12 giocatori (ben 10 in età di Lega) che andranno a rafforzare la squadra, confermata in blocco, che l’anno scorso ha dominato il campionato di Seconda categoria. Difenderanno i nostri colori in questa stagione il portiere Enrico Ragaglini (ex Atletico Canneto), i difensori Lorenzo Ribadi (da Poggio Nativo), Alessandro Pezzotti (da Borgo Quinzio), Gabriel Toma e Giammarco Angeloni (entrambi ex Selci), i centrocampisti Emanuele Splendori (da Passo Corese), Valerio Bartoletti (da Torrita Tiberina), Federico Tulli (ex Poggio S.Lorenzo), Leonardo Pezzotti e Mattia Ferraioli (entrambi da Poggio Mirteto) e gli attaccanti Marco Migliorelli (ex Selci) e Cristian Striuli (da Poggio Nativo). Se ci sarà l'occasione per migliorare il gruppo lo faremo, altrimenti il nostro mercato può dirsi chiuso».